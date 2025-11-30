الأحد 30 نوفمبر 2025
رياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة، أبرزها ديربي لندن بين تشيلسي وأرسنال

تشيلسي وأرسنال،
تشيلسي وأرسنال، فيتو
مواعيد مباريات اليوم، تقام اليوم الأحد عدد من المباريات المهمة في الدوريات الأوروبية والبطولات الأفريقية للأندية بالإضافة لمسابقة كأس مصر.

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا

سانت إيلوا لوبوبو ضد الهلال السوداني - 3 مساءً -  قناة بى إن سبورت 6 HD

ستاد مالي ضد سيمبا- 6 مساءً - قناة بى إن سبورت 7 HD


مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية الأفريقية

نيروبي يونايتدن ضد أس مانيما يونيون - 3 مساءً - قناة بى إن سبورت 7 HD
سان بيدرو ضد دجوليبا - 6 مساءً 

سينجيدا بلاك ستارز ضد ستيلينبوش - 6 مساءً - قناة بى إن سبورت 6 HD

مواعيد مباريات اليوم في كأس مصر


فاركو ضد ت.بني سويف - 2:30 مساءً - قناة On sports 2

إنبي ضد المقاولون العرب - 5 مساءً - قناة On sports 1

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي

كريستال بالاس  ضد مانشستر يونايتد - 2 مساءً - قناة بى إن سبورت 1HD

نوتينجهام فورست ضد برايتون - 4:05 مساءً - قناة بى إن سبورت 2HD

أستون فيلا  ضد وولفرهامبتون -4:05 مساءً - قناة بى إن سبورت 3HD

وست هام يونايتد ضد ليفربول - 4:05 مساءً - قناة بى إن سبورت 1HD

تشيلسي  ضد أرسنال - 6:30 مساءً - قناة بى إن سبورت 1HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني

ريال سوسيداد ضد فياريال - 3 مساءً - قناة بى إن سبورت 5 HD
اشبيلية  ضد ريال بيتيس - 5:15 مساءً - قناة بى إن سبورت 5 HD
سيلتا فيجو ضد اسبانيول - 7:30 مساءً - قناة بى إن سبورت 5 HD
جيرونا ضد ريال مدريد - 10 مساءً - قناة بى إن سبورت 1 HD

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي

ليتشي ضد تورينو - 1:30 ظهرًا
بيزا كالتشيو ضد إنتر ميلان - 4 مساءً
أتالانتا ضد فيورنتينا - 7 مساءً
روما ضد نابولي - 9:45 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي

ستراسبورج ضد بريست - 4 مساءً - قناة بى إن سبورت 4 HD

لوهافر ضد ليل - 6:15 مساءً - قناة بى إن سبورت 4 HD

أنجيه ضد لانس - 6:15 مساءً - قناة بى إن سبورت 2 HD

لوريان ضد نيس- 6:15 مساءً - قناة بى إن سبورت 3 HD

ليون ضد نانت - 9:45 مساءً - قناة بى إن سبورت 2 HD

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني


هامبورج ضد شتوتجارت - 4:30 مساءً
آ. فرانكفورت ضد فولفسبورج - 6:30 مساءً
فرايبورج ضد ماينز - 8:30 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري التركي


أنطاليا سبور ضد جوزتيبي - 4 مساءً
فاتح كاراجومروك ضد بشكتاش - 7 مساءً

مواعيد مباريات اليوم في الدوري البرتغالي


ريو آفي ضد سانتا كلارا - 5:30 مساءً
سبورتينج لشبونة ضد إستريلا  - 8:00 مساءً
بورتو ضد ضد إستوريل برايا - 10:30 مساءً

الجريدة الرسمية