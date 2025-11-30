ليفربول يسعى لتصحيح مساره في البريميرليج أمام وست هام

الأحد 30 نوفمبر 2025
يحل ليفربول ضيفًا على نظيره وست هام يونايتد في الرابعة وخمس دقائق مساء اليوم الأحد على أرضية “ملعب لندن الأولمبي”، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي، البريميرليج.

ويسعى ليفربول لتصحيح مساره ومصالحة جماهيره الغاضبة بعد سلسلة النتائج السلبية والتي كان آخرها بالسقوط أمام آيندهوفن الهولندي في دوري أبطال أوروبا، بخلاف الخسائر المتتالية في البريميرليج والتي أعادت الفريق إلى المركز الـ13 برصيد 18 نقطة.

ويأمل الريدز في تحقيق الفوز لمواصلة صراعه على المراكز المتقدمة بعد سلسلة من النتائج المخيبة.

ويعود آخر فوز للريدز في البريميرليج إلى 1 نوفمبر الماضي، حين تغلب على أستون فيلا بثنائية نظيفة، ومع غياب الانتصارات في المباريات الماضية، تراجع الفريق إلى المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

في المقابل، يسعى وست هام للاستفادة من عاملي الأرض والجمهور للفوز من أجل التقدم في جدول الترتيب، حيث يحتل المركز الـ17 برصيد 11 نقطة.

ويدخل وست هام يونايتد، مواجهة نادي ليفربول بعد سلسلة من النتائج المتباينة في الدوري الإنجليزي، حيث تعادل مع بورنموث 2-2، وفاز على بيرنلي 3-2، و3-1 على نيوكاسل يونايتد، لكنه خسر أمام ليدز يونايتد 2-1، وبرينتفورد 0-2، وأيضًا أمام أرسنال 2-0.

 

موعد مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي


وتنطلق صافرة مباراة ليفربول ضد وست هام في الدوري الإنجليزي اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من البريميرليج في تمام الساعة 4:05 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 5:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

الجريدة الرسمية