قسم الاقتصاد المنزلي بنوعية عين شمس يحصل على الاعتماد البرامجي

حصل برنامج التربية الخاصة بقسم الاقتصاد المنزلي كلية  التربية النوعية جامعة عين شمس على الاعتماد البرامجي من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وذلك تحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، وأسامة السيد عميد الكلية.

ووجه أسامة السيد عميد الكلية التهنئة للوكلاء، وإدارة الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والطلاب، مثمنًا جهودهم المخلصة التي أثمرت هذا الإنجاز.

وأكد العميد أن حصول أي برنامج على الاعتماد البرامجي يُعد دليلًا على جودة العملية التعليمية ومواءمتها للمعايير العالمية، بما يعزز من قدرة خريجي الكلية على المنافسة بقوة في سوق العمل، مشيدًا بجهود القسم، وتفاني أعضائه، وأدائهم المتميز.

وفي سياق آخر تستضيف كلية التجارة جامعة عين شمس  الدكتورة إيفون هينسون، الرئيس التنفيذي للجمعية الأمريكية للمحاسبة وناشرة مجلة Accounting Review، بعنوان: "تشكيل مستقبل التعليم المحاسبي ومهنة المحاسبة" وذلك  بقاعة علي لطفي بالكلية، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس الجامعة، والدكتورة أماني أسامة، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور فريد محرم الجارحي، عميد كلية التجارة بجامعة عين شمس.

ودعت الكلية جميع طلاب الدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والباحثين والمهتمين بمجال المحاسبة لحضور هذا اللقاء المميز والاستفادة من الخبرات الدولية الرفيعة التي تتمتع بها المتحدثة الضيفة.

