تجارة عين شمس تُكرم أبطالها من ذوي الهمم الحاصلين على بطولات إفريقية ودولية

نظمت كلية التجارة بجامعة عين شمس حفلًا لتكريم طلابها من ذوي الهمم، الذين حققوا إنجازات رياضية متميزة على المستويين الإفريقي والدولي.

في احتفالية ملهمة تجسد روح الإرادة والتحدي، وتحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، والدكتور رامي ماهر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وبحضور ورعاية الدكتور فريد محرم الجارحي عميد الكلية.

بطولة كأس العالم 2026 في كوريا الجنوبية

شمل التكريم خمسة من أبطال الكلية الذين رفعوا اسم مصر وعين شمس في المحافل الدولية، وهم: الطالب مهند محمد فوزي عبد الله (الفرقة الثانية) الذي حصل على الميدالية الفضية في منافسات الفردي والميدالية البرونزية في منافسات الفرق ببطولة إفريقيا للبوتشيا، مما أهله للتأهل إلى بطولة كأس العالم 2026 في كوريا الجنوبية؛ والطالبة جني مجدي رمضان (الفرقة الأولى) التي حصدت المركز الأول في سباق 100 متر دولفين و100 متر حر ضمن المسابقة الوطنية للأولمبياد الخاص المصري في السباحة، لتتأهل للألعاب العالمية الصيفية في تشيلي 2027؛ والطالب يوسف أحمد محمد (الفرقة الثانية) الذي حقق المركز الأول في سباق 100 متر باك بنفس المسابقة، مؤهلًا للألعاب العالمية؛ والطالبة ماهينور أحمد عبد العزيز رفاعي (الفرقة الثانية) التي نالت الميدالية الذهبية في سباق 100 متر حر، لتضمن مقعدها في البطولة العالمية المقبلة؛ والطالب ذياد عماد الدين هريدي عبد الله (الفرقة الثانية) الحاصل على الميدالية الفضية في مسابقات السباحة، ليضمن بدوره مقعده في البطولة العالمية.

وألقى الدكتور فريد محرم الجارحي كلمة خلال الحفل أكد فيها أن هذا التكريم يأتي انسجامًا كاملًا مع المبادرة الرئاسية "قادرون باختلاف"، والتي تهدف إلى تمكين ذوي الهمم في جميع المجالات وإدماجهم الفعلي في المجتمع، مشيدًا بالإنجازات الاستثنائية للطلاب والتي تعكس قوة إرادتهم وتفوقهم، كما وجه عميد الكلية تحية تقدير للفرق الفائزة في دوريي كرة القدم واليد، متمنيًا للجميع دوام التوفيق.

وقام الدكتور فريد محرم الجارحي عميد الكلية، يرافقه الدكتور محمد مرسى وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وهاني الغول مدير إدارة رعاية الشباب، بتسليم الميداليات والدروع التذكارية للأبطال، تقديرًا لجهودهم البطولية وإنجازاتهم المشرفة على المستويين الإفريقي والدولي.

وشارك في التنظيم الناجح للحفل إدارة رعاية الشباب بالكلية، مع تغطية إعلامية متميزة قدمها فريق الاتحاد الإعلامي لكلية التجارة.

يذكر أن كلية التجارة بجامعة عين شمس تواصل سعيها لتبني وتشجيع المواهب الطلابية في كافة المجالات، انطلاقًا من رسالتها في بناء الإنسان المتكامل وتماشيًا مع إستراتيجية الدولة لتمكين الشباب وذوي الهمم.

