السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ثنائي المصري من زامبيا إلى قطر للانضمام لمعسكر المنتخب المشارك بكأس العرب

كريم العراقي
كريم العراقي
18 حجم الخط

يغادر ثنائي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري كريم العراقي وميدو جابر مساء اليوم السبت مدينة ندولا الزامبية في طريقهما إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك للانضمام لمنتخب مصر الوطني المشارك في بطولة كأس العرب التي تنطلق بقطر مطلع شهر ديسمبر القادم.


و حرص الجهاز الإداري للفريق بقيادة محمود جابر على إتمام كافة ترتيبات سفر الثنائي خاصة وأنهما يتخلفان عن العودة مع بعثة المصري التي تغادر ندولا بعد قليل بعد خوض المصري لمباراته أمام مضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي والتي انتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتستعد بعثة النادي المصري لمغادرة مطار ندولا الزامبي، في طريقها إلى القاهرة بعد خوض مباراة الجولة الثانية من الكونفيدرالية أمام زيسكو الزامبي والتي انتهت بفوز النسور الخُضر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مباراة المصري وزيسكو يونايتد


وحقق فريق المصري البورسعيدي فوزا مثيرا على نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما امس، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

 

 

اهداف مباراة المصري وزيسكو يونايتد


تقدم محمد هاشم لفريق المصري في الدقيقة 4 من ركلة ركنية لحسن علي من جهة اليمين نفذها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها منذر طمين برأسية ردت من الحارس فتابعها محمد هاشم بتسديدة سكنت المرمى.

وجاء هدف التعادل لزيسكو عن طريق فريدي مايكل كوابلان في الدقيقة 6.
وبعد ربع ساعة من المباراة جاءت تسديدة من فريدي مايكل كوابلان لاعب فريق زيسكو من داخل منطقة الجزاء، أمسك بها محمود حمدي حارس مرمى المصري من منتصف مرماه.

ومن خطأ قاتل من مدافع زيسكو في تمرير الكرة، وصلت الكرة إلى منذر طمين المنفرد فالمرمى فسدد كرة أرضية سكنت منتصف المرمى في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 68 من زمن الشوط الثاني نجح عبد الرحيم دغموم من أحرز ثالث أهداف فريق المصري، وجاء هدف زيسكو الثاني في الدقيقة 87 عن طريق بيتر مسكوكوما

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المصري كريم العراقى ميدو جابر الدوحة منتخب مصر الوطنى كأس العرب

مواد متعلقة

بيراميدز يغادر فندق إقامته إلى استاد ليفي موانواسا لمواجهة باور ديناموز (صور)

يورتشيتش يلقي المحاضرة الأخيرة للاعبي بيراميدز قبل مواجهة باور ديناموز

ترتيب مجموعة بيراميدز قبل مواجهة باور ديناموز في دوري أبطال أفريقيا

تشكيل بيراميدز المتوقع أمام باور ديناموز في دوري أبطال إفريقيا

بيراميدز يتحدى باور ديناموز لاستعادة صدارة مجموعته بدوري أبطال أفريقيا

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة باور ديناموز وبيراميدز في دوري الأبطال

مجموعة بيراميدز، نهضة بركان يحقق ريمونتادا أمام ريفرز يونايتد 2-1

بعد فوزه على زيسكو في زامبيا، المصري يتفوق على الأهلي والزمالك

الأكثر قراءة

كأس مصر، شوط أول سلبي بين الاتحاد السكندري وكهرباء الإسماعيلية

مانشستر سيتي يتقدم على ليدز يونايتد بهدفين دون رد في الشوط الأول

موعد مباراة الأهلي والمصرية للاتصالات في كأس مصر

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على ألافيس 2-1 في الشوط الأول

محامي رمضان صبحي يشكو عمر هريدي إلى نقابة المحامين: أهان المهنة وخالف قانونها

الوطنية للانتخابات: تم إرسال كافة محاضر الفرز المطلوبة لـ "الإدارية العليا"

رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

الأوقاف: رصدنا 43 سلوكًا سلبيًا، وحملة لإعادة ترسيخ احترام الكبير بالمجتمع

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم إجهاض الجنين المشوه؟ دار الإفتاء تحسم الجدل

عالم يروي تفاصيل "واقعة كربلاء" ورمزية استشهاد الإمام الحسين

تفسير حلم الخطف في المنام وعلاقته بالتخلص من الهموم والمشكلات

المزيد
الجريدة الرسمية