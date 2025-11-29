ثنائي المصري من زامبيا إلى قطر للانضمام لمعسكر المنتخب المشارك بكأس العرب

18 حجم الخط

يغادر ثنائي الفريق الأول للكرة بالنادي المصري كريم العراقي وميدو جابر مساء اليوم السبت مدينة ندولا الزامبية في طريقهما إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك للانضمام لمنتخب مصر الوطني المشارك في بطولة كأس العرب التي تنطلق بقطر مطلع شهر ديسمبر القادم.



و حرص الجهاز الإداري للفريق بقيادة محمود جابر على إتمام كافة ترتيبات سفر الثنائي خاصة وأنهما يتخلفان عن العودة مع بعثة المصري التي تغادر ندولا بعد قليل بعد خوض المصري لمباراته أمام مضيفه فريق زيسكو يونايتد الزامبي والتي انتهت بفوز المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتستعد بعثة النادي المصري لمغادرة مطار ندولا الزامبي، في طريقها إلى القاهرة بعد خوض مباراة الجولة الثانية من الكونفيدرالية أمام زيسكو الزامبي والتي انتهت بفوز النسور الخُضر بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مباراة المصري وزيسكو يونايتد



وحقق فريق المصري البورسعيدي فوزا مثيرا على نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما امس، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

اهداف مباراة المصري وزيسكو يونايتد



تقدم محمد هاشم لفريق المصري في الدقيقة 4 من ركلة ركنية لحسن علي من جهة اليمين نفذها بعرضية إلى داخل منطقة الجزاء، قابلها منذر طمين برأسية ردت من الحارس فتابعها محمد هاشم بتسديدة سكنت المرمى.

وجاء هدف التعادل لزيسكو عن طريق فريدي مايكل كوابلان في الدقيقة 6.

وبعد ربع ساعة من المباراة جاءت تسديدة من فريدي مايكل كوابلان لاعب فريق زيسكو من داخل منطقة الجزاء، أمسك بها محمود حمدي حارس مرمى المصري من منتصف مرماه.

ومن خطأ قاتل من مدافع زيسكو في تمرير الكرة، وصلت الكرة إلى منذر طمين المنفرد فالمرمى فسدد كرة أرضية سكنت منتصف المرمى في الدقيقة 24.

وفي الدقيقة 68 من زمن الشوط الثاني نجح عبد الرحيم دغموم من أحرز ثالث أهداف فريق المصري، وجاء هدف زيسكو الثاني في الدقيقة 87 عن طريق بيتر مسكوكوما

