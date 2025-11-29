إعلان يقود الشرطة لضبط عامل ومندوب مبيعات لترويجهما أدوية ومنشطات مغشوشة

18 حجم الخط

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات منشور متداول على مواقع التواصل الاجتماعي مدعوم بالصور، يتضمن الترويج لبيع أدوية ومنشطات مجهولة المصدر بمقابل مادي داخل نطاق محافظة الجيزة.

إعلان يقود الشرطة لضبط عامل ومندوب مبيعات لترويج أدوية ومنشطات مغشوشة

كشف ملابسات ترويج أدوية ومنشطات مجهولة المصدر

وبعد الفحص والتحريات، وتمكن رجال الشرطة من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهما عامل ومندوب مبيعات مقيمان بمحافظتي القاهرة والجيزة، وبحوزتهما هاتفان محمولان تبين من فحصهما وجود آثار ودلائل رقمية تؤكد تورطهما في الترويج والبيع غير المشروع.

ضبط المتهمين بالجيزة

وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة مروّجي السلع والأدوية مجهولة المصدر حفاظًا على صحة المواطنين.

