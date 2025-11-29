ضبط شخص لإدارته صفحة للترويج لبيع أسلحة بيضاء مقابل مبالغ مالية بالفيوم

18 حجم الخط

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط شخص مقيم بدائرة مركز شرطة سنورس بمحافظة الفيوم، لقيامه بإدارة صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للترويج لبيع أسلحة بيضاء بمقابل مادى، بعد معلومات وتحريات دقيقة أكدت تورطه في نشاط إجرامي يهدد أمن المواطنين.

وأكدت التحريات أن المتهم أنشأ الصفحة بهدف النصب والاحتيال على رواد مواقع التواصل، وإيهامهم بقدرته على توفير أسلحة بيضاء، مقابل الحصول على مبالغ مالية، ثم يقوم بغلق هاتفه عقب استلام الأموال، محاولًا الإفلات من الملاحقة القانونية.

وبمراجعة الأدلة، تم ضبط المتهم وبحوزته هاتف محمول، وفحصه كشف عن محتواه الذي تضمن دلائل واضحة تثبت نشاطه الإجرامي، بالإضافة إلى محادثات وتعاملات مالية مرتبطة ببيع الأسلحة البيضاء.

بمواجهته، اعترف المتهم بإدارة الصفحة وأنه كان يسعى من خلالها إلى التربح بطرق غير مشروعة على حساب المواطنين، مؤكدة الجهات الأمنية أن مثل هذه الممارسات تهدد الأمن العام وتشجع على انتشار العنف.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المتهم، وإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية الكاملة، في إطار جهود وزارة الداخلية لملاحقة ومكافحة الجرائم الإلكترونية والترويج للأسلحة غير القانونية.

