ضبط بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة ومصرع عنصرين شديدي الخطورة بالأقصر

18 حجم الخط

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، فى ضبط بؤر إجرامية لتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة ومصرع عنصرين شديدي الخطورة بالأقصر عقب تبادل إطلاق النيران مع قوات الشرطة.

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، قيام عناصر جنائية شديدة الخطورة بجلب كميات ضخمة من المواد المخدرة والأسلحة النارية تمهيدًا لترويجها.

ضبط بؤر إجرامية لتجارة المواد المخدرة والأسلحة النارية

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهداف المتهمين بمشاركة قطاع الأمن المركزي، وأسفر التعامل عن مصرع عنصرين جنائيين شديدي الخطورة بمحافظة الأقصر، أحدهما محكوم عليه بالمؤبد في جناية "قتل عمد"، وضبط باقي المتهمين.

مصرع عنصرين شديدي الخطورة بالأقصر

وتم العثور بحوزتهم على أكثر من 1.3 طن من المواد المخدرة المتنوعة (حشيش – شابو – هيدرو) و69 قطعة سلاح ناري بينها بنادق آلية وخرطوش وأفراد محلية الصنع، وتُقدّر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 102 مليون جنيه.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة.

جاء ذلك في إطار مواصلة جهود وزارة الداخلية لتوجيه الضربات الاستباقية للبؤر الإجرامية وضبط جالبي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية غير المرخصة، تمكنت أجهزة الوزارة من استهداف عدد من البؤر الإجرامية بمحافظات مختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.