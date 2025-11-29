السبت 29 نوفمبر 2025
ضبط 8 متهمين بحوزتهم أسلحة وتحرير 155 مخالفة سرقة تيار كهربائي بالجيزة

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة جهودها في ضبط الخارجين عن القانون ومرتكبي المخالفات، في عدة حملات أمنية خلال 24 ساعة الماضية. 

وأسفرت حملات مديرية أمن الجيزة، عن ضبط 155 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

 

كما نجحت أجهزة البحث الجنائي من  ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، عن ضبط 14 قطعة سلاح نارى بحوزة 8 متهمين.

وتحررت المحاضر اللازمة وجار إحالتها للنيابات المختصة.
 

 

إدارة ورشة بدون ترخيص لتصنيع الأسلحة البيضاء

وكانت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد أكدت بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، قيام شخصين مقيمين بدائرة قسم شرطة إمبابة، بإدارة ورشة بدون ترخيص لتصنيع الأسلحة البيضاء تمهيدًا للاتجار بها.

وتم استهداف المتهمين وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (1205 قطع سلاح أبيض "مختلفة الأشكال والأنواع" – الأدوات والمعدات المستخدمة فى التصنيع)، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك في إطار مكافحة جرائم تصنيع الأسلحة البيضاء والاتجار بها.

ضبط شخص روج لبيع أسلحة بيضاء عبر الفيس للنصب على المواطنين بالإسكندرية

القبض على شاب متهم بالترويج لبيع أسلحة بيضاء والنصب على المواطنين بالأميرية

