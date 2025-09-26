راموس يوجه رسالة إلى بوسكيتس بعد اعتزاله

وجه المدافع الإسبانى المخضرم سيرجيو راموس، لاعب مونتيرى المكسيكى، رسالة وداع لمواطنه سيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة الإسباني السابق وإنتر ميامي الأمريكي الحالي، الذى أعلن رسميا أنه سيعتزل اللعب نهائيًا بنهاية النسخة الحالية من مسابقة الدوري الأمريكي لكرة القدم.

وكتب راموس عبر حسابه الرسمى على منصة "إكس"، "بوسي، أنت التعريف الحقيقي لكيف تكون استثنائيًا دون أن تتوقف عن كونك شخصًا عاديًا".

