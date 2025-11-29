تفاصيل ما حدث من سيد عبد الحفيظ ووليد صلاح داخل غرفة الحكام بعد مباراة الجيش الملكي

18 حجم الخط

حقق النادي الأهلي، تعادلًا مثيرًا مع نظيره فريق الجيش الملكي المغربي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وسادت حالة من الغضب بين لاعبي والجهاز الفني للنادي الأهلي، بسبب جماهير الجيش الملكي.

وأكدت قناة الأهلي أن سيد عبد الحفيظ ووليد صلاح الدين ذهبا إلى غرفة الحكام بعد لقاء الجيش الملكي، وهم في حالة غضب شديدة، بعد احداث الجماهير مع لاعبي النادي الأهلي خلال مجريات اللقاء.

وكشفت أن الثنائي سيد عبد الحفيظ ووليد صلاح الدين، طلبا من حكام المباراة إثبات الشغب الجماهيري واكدوا تقدمهم بشكوى رسمية تجاه الأخطاء التحكيمية وتعرض الجهاز الفني واللاعبين للخطر.

ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع الجيش الملكي

بهذا التعادل وصل الأهلي إلى النقطة الرابعة في صدارة المجموعة الثاني بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني الوصيف.

بينما جاء الجيش الملكي في المركز الثالث بنقطة وحيدة.

المركز الرابع شبيبة القبائل بنقطة وحيدة أيضًا.

مباراة الأهلي والجيش الملكي

وفي الدقيقة الثالثة أهدر نادي الجيش الملكي هدفًا محققًا بعدما سدد لاعب الفريق كرة خطرة على مرمى شوبير.

وفي الدقيقة الرابعة جاء الرد من الأهلي سريعًا بعدما سدد زيزو كرة رائعة مرت بجوار قائم حارس الجيش الملكي.

وتصدى مصطفى شوبير لكرة خطيرة من الجيش الملكي في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء.

وفي الدقيقة 28 سدد محمد شريف كرة خطيرة على مرمى الجيش الملكي لكنها مرت بجوار قائم حارس الفريق المغربي.

وسجل محسن بوريكة هدف الجيش الملكي الأول في شباك النادي الأهلي، في الدقيقة 37، حيث حصل الفريق المغربي علي ركلة جزاء، أضاعها ربيع حريمات ليقوم محسن بوريكة بمتابعتها ويسجل هدف الجيش الملكي الأول.

وفي الدقيقة 42 ضاع هدف مؤكد للنادي الأهلي بعد لغبطة داخل منقطة جزاء الجيش الملكي، لتصل الكرة إلى تريزيجيه ليضعها أعلي مرمي الفريق المغربي.

وفي الدقيقة 44 سدد محمد شريف كرة قوية على مرمي الجيش الملكي لكنها مرت خارج الملعب.

وفي الدقيقة 52 سدد تريزيجيه كرة خطيرة للنادي الأهلي كادت أن تعلن عن هدف الأهلي الأول.

سجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي، الأول أمام نظيره فريق الجيش الملكي المغربي، في الدقيقة 68.

وشهدت مباراة النادي الأهلي، مع نظيره فريق الجيش الملكي المغربي، مشاجرة بين لاعبي الفريق، حيث دخل لاعبو الفريقين في مشادة، بعد إلغاء هدف لصالح الجيش الملكي بداعي التسلل، لتلقي الجماهير المغربية زجاجات والآت حادة على لاعبي الأهلي ليدخل بعدها لاعبي الفريق في مشادة قوية.

وتعرض محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة على مستوى الرأس إثر إلقاء جماهير الجيش الملكي للزجاجات والآت الحادة خلال مواجهة الفريقين.



تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف.

تشكيل الجيش الملكي أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: أحمد رضا التجناوتي.

خط الدفاع: تو كارنيرو- فالو فورنوز ميندي- مروان لوعدني- أنس باخ.

خط الوسط: زين الدين دراج- محمد ربيع حريمات- أحمد حمودان- عبد الفتاح حدراف.

خط الهجوم: يوسف الفحلي- محسن بوريكا.

