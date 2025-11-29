جيس توروب: كنا نعلم صعوبة المباراة وحذرت من عدم وجود تقنية "الفار"

18 حجم الخط

أعرب جيس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن رضاه النسبي بالتعادل أمام فريق الجيش الملكي، مؤكدًا أن المواجهة جاءت كما توقع تمامًا من حيث القوة والضغط الجماهيري.

وقال توروب في تصريحاته عقب المباراة: ذكرت أن المباراة ستكون صعبة، وكنا ندرك تمامًا حجم التحدي هنا في الرباط. كان بإمكان الفريقين تحقيق الفوز؛ المنافس حصل على فرص، ونحن أيضًا كانت لدينا فرص واضحة، وفي النهاية خرج اللقاء بالتعادل.

وأضاف: لم يخطر ببالنا أن تُحتسب ضدنا ركلة جزاء، لأنها لم تكن موجودة من الأساس، كذلك كان هناك دخول مبكر من بعض اللاعبين إلى منطقة الجزاء، وهذا خطأ واضح. عدم وجود تقنية «الفار» أمر تحدثت عنه، وهو شيء مؤثر جدًّا، لا أريد الحديث عن التحكيم، لكن هناك خطأين واضحين كلّفا الفريق الكثير.

وقال توروب: الأداء كان أفضل كثيرًا في الشوط الثاني، وكنا قريبين من الفوز رغم صعوبة الأجواء. والمنافس قد يحقق نتائج كبيرة على أرضه بسبب الدعم الهائل من جماهيره. الملعب كان رائعًا، والأجواء عظيمة، لكن لم يعجبني إلقاء الزجاجات داخل الملعب، هذه الأمور تُفسد مشهدًا رائعًا، ولا يجب أن تحدث.

وشدد توروب على أنه جاء إلى المغرب بحثًا عن الفوز وليس التعادل، مضيفًا: حضرت من أجل الفوز، لكن في بعض الأحيان تكون الظروف حولك صعبة وتفرض عليك قبول نقطة خارج ملعبك. المهم أننا لم نخرج خاسرين.

وأشاد المدير الفني بالأجواء خارج الملعب والتنظيم، قائلًا: هذه أول زيارة لي إلى المغرب، وأنا معجب جدًّا بحسن الاستقبال وجودة الإقامة وروعة الملعب. الشعب المغربي مضياف، وكل شيء كان مثاليًّا.

واختتم حديثه بتأكيد صعوبة المجموعة: مجموعتنا من أصعب المجموعات في السنوات الأخيرة، وأي فريق سيأتي إلى هنا سيواجه نفس الصعوبات. تركيزي الآن منصب على تطوير أداء الفريق والاستعداد بقوة للجولات المقبلة.

وحقق النادي الأهلي، تعادلًا مثيرًا مع نظيره فريق الجيش الملكي المغربي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهم مساء الجمعة، على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مباراة الأهلي والجيش الملكي

وفي الدقيقة الثالثة أهدر نادي الجيش الملكي هدفنا محققًا بعدما سدد لاعب الفريق كرة خطيرة على مرمى شوبير.

وفي الدقيقة الرابعة جاء الرد من الأهلي سريعًا بعدما سدد زيزو كرة رائعة مرت بجوار قائم حارس الجيش الملكي.

وتصدي مصطفى شوبير لكرة خطيرة من الجيش الملكي في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء.

وفي الدقيقة 28 سدد محمد شريف كرة خطيرة على مرمى الجيش الملكي لكنها مرت بجوار قائم حارس الفريق المغربي.

وسجل محسن بوريكة هدف الجيش الملكي الأول في شباك النادي الأهلي، في الدقيقة 37، حيث حصل الفريق المغربي علي ركلة جزاء، أضاعها ربيع حريمات ليقوم محسن بوريكة بمتابعتها ويسجل هدف الجيش الملكي الأول.

وفي الدقيقة 42 ضاع هدف مؤكد للنادي الأهلي بعد لغبطة داخل منقطة جزاء الجيش الملكي، لتصل الكرة إلي تريزيجيه ليضعها أعلي مرمي الفريق المغربي.

وفي الدقيقة 44 سدد محمد شريف كرة قوية على مرمى الجيش الملكي لكنها مرت خارج الملعب.

وفي الدقيقة 52 سدد تريزيجيه كرة خطيرة للنادي الأهلي كادت تعلن هدف الأهلي الأول.

سجل تريزيجيه هدف النادي الأهلي، الأول أمام نظيره فريق الجيش الملكي المغربي، في الدقيقة 68.

وشهدت مباراة النادي الأهلي، مع نظيره فريق الجيش الملكي المغربي، مشاجرة بين لاعبي الفريق، حيث دخل لاعبو الفريقين في مشادة، بعد إلغاء هدف لصالح الجيش الملكي بداعي التسلل، لتلقي الجماهير المغربية زجاجات والآت حادة على لاعبي الأهلي ليدخل بعدها لاعبي الفريق في مشادة قوية.

وتعرض محمود حسن تريزيجيه لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، للإصابة على مستوى الرأس إثر إلقاء جماهير الجيش الملكي للزجاجات والآت الحادة خلال مواجهة الفريقين.



تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

يضم التشكيل كلًّا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف.

وتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الجيش الملكي كل من: محمد سيحا - أحمد رمضان بيكهام - أشرف داري - كريم فؤاد - محمد شكري - أحمد رضا - محمد علي بن رمضان - إمام عاشور - طاهر محمد طاهر - حمزة عبد الكريم.

تشكيل الجيش الملكي أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: أحمد رضا التجناوتي.

خط الدفاع: تو كارنيرو- فالو فورنوز ميندي- مروان لوعدني- أنس باخ.

خط الوسط: زين الدين دراج- محمد ربيع حريمات- أحمد حمودان- عبد الفتاح حدراف.

خط الهجوم: يوسف الفحلي- محسن بوريكا.

