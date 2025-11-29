خيتافي يكتفي بهدف أمام إلتشي بالدوري الإسباني

18 حجم الخط

فاز فريق خيتافي على ضيفه إلتشي بنتيجة 1-0، في افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وسجَّل الأرجنتيني ماورو أرامباري هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 56.

وهذا هو الفوز الأول لخيتافي بعد خسارتين متتاليتين، والسادس له هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 20 نقطة في المركز السابع.

في المقابل، تلقّى إلتشي الذي أرغم ريال مدريد على التعادل 2-2 في المرحلة الماضية، خسارته الرابعة هذا الموسم، ليتجمّد رصيده عند 16 نقطة في المركز الثاني عشر مؤقتًا.

واصل الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد تصدر جدول ترتيب هدافي الدوري الإسباني برصيد 13 هدفا بعد إنتهاء الجولة الـ13 بفارق 5 أهداف عن ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة.

ترتيب هدافي الدوري الإسباني بعد الجولة الـ 13

1- كيليان مبابي ريال مدريد 13 هدفا

2- روبرت ليفاندوفسكي برشلونة 8 أهداف

3- جوليان ألفاريز أتلتيكو مدريد 7 أهداف

3- فيران توريس برشلونة 7 أهداف

4- إيتا إيونج ليفانتي - فياريال 6 أهداف

4- فيدات موريكي مايوركا 6 أهداف

5- فينيسيوس جونيور ريال مدريد 5 أهداف

5- كوتشو هيرنانديز ريال بيتيس 5 أهداف

5- بيري ميلا إسبانيول 5 أهداف

5- بورخا إيجليسياس سيلتا فيجو 5 أهداف

5- ميكيل أويارزابال ريال سوسييداد 5 أهداف

6- لامين يامال برشلونة 4 أهداف

6- فيرمين لوبيز برشلونة 4 أهداف

6- أنطوان جريزمان أتلتيكو مدريد 4 أهداف

6- أنطوني ريال بيتيس 4 أهداف

6- جيرارد مورينو فياريال 4 أهداف

6- ألبرتو موليرو فياريال 4 أهداف

6- تاجون بوكانان فياريال 4 أهداف

6- خورخي دي فروتوس رايو فاييكانو 4 أهداف

6- أنتي بوديمير أوساسونا 4 أهداف

6- بورخا مايورال خيتافي 4 أهداف

6- هوجو دورو فالنسيا 4 أهداف

6- أندريه سيلفا إلتشي 4 أهداف

6- رافا مير إلتشي 4 أهداف

6- إيفان روميرو ليفانتي 4 أهداف



