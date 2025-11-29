إعلان حكام بطولة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر

18 حجم الخط

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أطقم التحكيم المكلفة بإدارة المباريات المقررة غدًا الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

وجاءت التعيينات للمباراتين على النحو التالي:

مباراة فاركو وتليفونات بني سويف

ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من:

حكم ساحة: سيد شعبان.

حكم مساعد أول: كريم السعيد.

حكم مساعد ثان: محمد أبو رحاب.

حكم رابع: أحمد حلاوة.



مباراة إنبي والمقاولون العرب

وأسندت اللجنة إدارة المباراة للطاقم التالي:

حكم ساحة: محمود دسوقي.

حكم مساعد أول: مصطفى حسن.

حكم مساعد ثان: محمود بدران.

حكم رابع: منير يوسف.

