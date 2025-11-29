السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

إعلان حكام بطولة دور الـ 32 لبطولة كأس مصر

فريق إنبي، فيتو
فريق إنبي، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أطقم التحكيم المكلفة بإدارة المباريات المقررة غدًا الأحد الموافق 30 نوفمبر 2025، ضمن منافسات دور الـ 32 لبطولة كأس مصر.

 

وجاءت التعيينات للمباراتين على النحو التالي:

مباراة فاركو وتليفونات بني سويف

 ويدير اللقاء طاقم تحكيم مكون من:

حكم ساحة: سيد شعبان.
حكم مساعد أول: كريم السعيد.
حكم مساعد ثان: محمد أبو رحاب.
حكم رابع: أحمد حلاوة.


مباراة إنبي والمقاولون العرب 

وأسندت اللجنة إدارة المباراة للطاقم التالي:

حكم ساحة: محمود دسوقي.
حكم مساعد أول: مصطفى حسن.
حكم مساعد ثان: محمود بدران.
حكم رابع: منير يوسف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد المصري لكرة القدم الاتحاد المصري لكرة انبي والمقاولون العرب إنبي والمقاولون المقاولون العرب لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري مباراة انبي والمقاولون العرب مباراة انبي والمقاولون

مواد متعلقة

تفاصيل ما حدث من سيد عبد الحفيظ ووليد صلاح داخل غرفة الحكام بعد مباراة الجيش الملكي

ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد التعادل أمام الجيش الملكي

الموعد والتشكيل المتوقع لمباراة أهلي جدة والقادسية بكأس الملك

أحمد حسن: هدفنا إسعاد الشعب المصري ببطولة كأس العرب

محمد النني: منتخب مصر ما زال منافسا ومرشحا للفوز بكأس العرب (فيديو)

أبوريدة: حجم الإنفاق على المنتخب تضاعف وواجهنا أزمة بكأس العرب

أبوريدة يستعرض حصاد اتحاد الكرة خلال عام مع التحكيم والمنتخبات (فيديو)

الأكثر قراءة

نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي بعد مرور 30 دقيقة

مؤشرات أولية، تقدم محمد بلال على فرج عامر في انتخابات نادي سموحة

انفجارات قوية تهز كييف وأنباء عن هجوم روسي واسع النطاق

تقترب من 4 آلاف جنيه، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

طفل يحمل توأمه داخليا، تفاصيل عملية نادر لرضيع بالشرقية والأطباء: لم نصدق ما شاهدناه (صور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 29 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

رياح وأمطار على هذه المناطق، حالة الطقس اليوم السبت

رباعي الأهلي من المغرب إلى الدوحة مباشرة للانضمام لمنتخب مصر بكأس العرب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العرب.. ليفربول وسندرلاند.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 29 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 29 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 29 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية