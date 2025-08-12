الثلاثاء 12 أغسطس 2025
3 مهاجمين يدخلون حسابات نيوكاسل لتعويض ألكسندر إيزاك

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم الثلاثاء، أن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لا يخطط حاليا للتعاقد مع البرتغالي جونسالو راموس، مهاجم باريس سان جيرمان، خلال فترة الانتقالات الصيفية، رغم انفتاح النادي الفرنسي على بيعه.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن راموس، البالغ من العمر 24 عاما، كان خيارا واردا في وقت سابق، في ظل الغموض الذي أحاط بمستقبل السويدي ألكسندر إيزاك، المرتبط بالرحيل إلى ليفربول، لكن تغيّر إستراتيجية نيوكاسل في سوق التعاقدات دفعه للبحث عن بدائل أخرى.

نيوكاسل يفاضل بين 3 مهاجمين لتعويض رحيل إيزاك المنتظر 

ويواصل النادي الإنجليزي مفاوضاته مع لاعبين مثل يوان ويسا (برينتفورد)، ويورجن ستراند لارسن (وولفرهامبتون)، ورودريجو مونيز (فولهام)، حيث يُنظر إلى ويسا بشكل خاص كمهاجم قادر على تقديم الإضافة فورا.

وأشار التقرير إلى أن سعر راموس وموقف باريس سان جيرمان التفاوضي، لا يتماشيان مع توجهات نيوكاسل الحالية.

