4 مشروبات طبيعية تنشط الجهاز الهضمي وتعزز الصحة العامة

تنشيط الجهاز الهضمي والتخلص من الإمساك من الأمور التي تعزز الصحة العامة لأنها تطرد السموم من الجسم أولًا بأول ما يحمى من العديد من الأمراض.

ومشاكل الجهاز الهضمي ويعانى منها العديد من الأشخاص وأبرزها الانتفاخات والإمساك وذلك نتيجة العادات الغذائية الخاطئة وإهمال تناول الطعام الصحي.

4 مشروبات طبيعية لتنشيط الجهاز الهضمي

ويقول الدكتور كريم علي استشاري التغذية العلاجية، إن هناك 4 مشروبات لتنشيط الجهاز الهضمي وتعزيز الصحة العامة، منها:-

الكركديه الدافئ

النعناع ويفضل زيت النعناع الأصلي. حيث يضاف منت 3 قطرات إلى كوب ماء ويتم تناوله.

الزنجبيل المغلي.

الليمون مع الماء.

اضطرابات الجهاز الهضمي

مشروبات تعالج جرثومة المعدة

وأضاف كريم، أن تناول هذه المشروبات يوميا، يعزز صحة الجهاز الهضمي ويزيد من المخرجات ويطرد السموم من الجسم ويعالج الإمساك وينشط الجهاز الهضمي وكل ذلك يعمل على طرد البكتيريا الضارة بالجسم وعلاج جرثومة المعدة وهو مرض العصر المنتشر فى وقتنا الحالى بين الكبار والصغار نتيجة الوجبات الجاهزة والطعام الملوث، ما يعزز من صحة جهاز المناعة ويحمى من العديد من الأمراض ويعزز الصحة العامة.

وتابع، أنه بالمواظبة على هذه المشروبات مع التغذية السليمة وضبط مواعيد النوم وشرب الماء بانتظام سيلاحظ الشخص بتغيير تام فى صحته حيث يشعر بأنه أفضل وأكثر حيوية ونشاط وأكثر قوة فى المناعة ومقاومة للأمراض، ما يساعد على الراحة والحياة بشكل أفضل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.