السبت 01 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

4 مشروبات طبيعية تنشط الجهاز الهضمي وتعزز الصحة العامة

الجهاز الهضمي، فيتو
الجهاز الهضمي، فيتو

تنشيط الجهاز الهضمي والتخلص من الإمساك من الأمور التي تعزز الصحة العامة لأنها تطرد السموم من الجسم أولًا بأول ما يحمى من العديد من الأمراض.

ومشاكل الجهاز الهضمي ويعانى منها العديد من الأشخاص وأبرزها الانتفاخات والإمساك وذلك نتيجة العادات الغذائية الخاطئة وإهمال تناول الطعام الصحي.

4 مشروبات طبيعية لتنشيط الجهاز الهضمي 

ويقول الدكتور كريم علي استشاري التغذية العلاجية، إن هناك 4 مشروبات لتنشيط الجهاز الهضمي وتعزيز الصحة العامة، منها:-

  • الكركديه الدافئ
  • النعناع ويفضل زيت النعناع الأصلي. حيث يضاف منت 3 قطرات إلى كوب ماء ويتم تناوله.
  • الزنجبيل المغلي.
  • الليمون مع الماء.
اضطرابات الجهاز الهضمي 
اضطرابات الجهاز الهضمي 

مشروبات تعالج جرثومة المعدة 

وأضاف كريم، أن تناول هذه المشروبات يوميا، يعزز صحة الجهاز الهضمي ويزيد من المخرجات ويطرد السموم من الجسم ويعالج الإمساك وينشط الجهاز الهضمي وكل ذلك يعمل على طرد البكتيريا الضارة بالجسم وعلاج جرثومة المعدة وهو مرض العصر المنتشر فى وقتنا الحالى بين الكبار والصغار نتيجة الوجبات الجاهزة والطعام الملوث، ما يعزز من صحة جهاز المناعة ويحمى من العديد من الأمراض ويعزز الصحة العامة.

وتابع، أنه بالمواظبة على هذه المشروبات مع التغذية السليمة وضبط مواعيد النوم وشرب الماء بانتظام سيلاحظ الشخص بتغيير تام فى صحته حيث يشعر بأنه أفضل وأكثر حيوية ونشاط وأكثر قوة فى المناعة ومقاومة للأمراض، ما يساعد على الراحة والحياة بشكل أفضل.

txt

بعد تطبيق التوقيت الشتوي، 8 نصائح من وزارة الصحة للتكيف مع تغيير الساعة والنوم جيدا

txt

احذري، زيادة المناعة خطر يهدد صحتك

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجهاز الهضمي تنشيط الجهاز الهضمي مشروبات طبيعية تنشط الجهاز الهضمي المناعة الدكتور كريم على صحة الصحة

مواد متعلقة

علاجات طبيعية تخلصك من آلام المعدة والانتفاخ

مخاطر انخفاض حمض المعدة وطرق العلاج

أكلات طبيعية تخلصك من جرثومة المعدة في شهر واحد فقط

كل ما تريد معرفته عن جرثومة المعدة من الأسباب إلى الوقاية والعلاج

الأكثر قراءة

تفسير رؤية الحديقة في المنام وعلاقتها بالأزمات المالية والديون

حدث القرن، رابط مشاهدة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير على تيك توك

تصل إلى 56 جنيها، قفزة مفاجئة في أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

بيان عاجل من ملك المغرب بعد قرار مجلس الأمن الدولي بشأن الصحراء الغربية

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك بختام تعاملات الأسبوع

أول تعليق من خالد مرتجي بعد فوزه باكتساح في انتخابات الأهلي

بالأرقام، نتائج التصويت في انتخابات الأهلي ومفاجأة عن عدد أصوات ياسين منصور

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

خدمات

المزيد

مصاريف ورسوم إصدار بطاقة ميزة في بنك القاهرة

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه في البنوك بختام تعاملات الأسبوع

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه في البنك المركزي والبنوك المصرية

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، السوبر المصري.. ليفربول ضد ريال مدريد.. سان جيرمان مع البايرن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 1 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات بالتوقيت الشتوي

المزيد
الجريدة الرسمية