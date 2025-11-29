السبت 29 نوفمبر 2025
حوادث

خريطة الحالة المرورية اليوم أعلى الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة الكبرى

انتظام حركة السيارات
انتظام حركة السيارات أعلى الطرق والمحاور الرئيسية بالقاهرة
شهدت محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، صباح اليوم السبت، سيولة مرورية نسبية بمعظم المحاور والطرق الرئيسية، وسط انتشار مكثف للخدمات المرورية لتيسير حركة السيارات ومتابعة الانسياب المروري بالتزامن مع ذروة توجه الموظفين والطلبة لأماكن عملهم ودراستهم.

حالة المرور فى القاهرة

شهد كورنيش النيل سيولة متوسطة في الاتجاهين، مع تباطؤ محدود أمام منطقة ماسبيرو بسبب عبور المشاة. 

كما ظهرت كثافات محدودة أعلى كوبري 6 أكتوبر خاصة في الاتجاه القادم من مدينة نصر إلى وسط البلد، فيما انتظمت الحركة بمناطق مصر الجديدة وصلاح سالم والأوتوستراد.

حالة المرور في الجيزة

شهد محور 26 يوليو تباطؤًا متقطعًا في الاتجاه القادم من أكتوبر إلى المهندسين، بينما تحسنت حركة السير أعلى كوبري عباس والجامعة. 

كما سجلت الإدارة العامة لمرور الجيزة سيولة ملحوظة بشوارع فيصل والهرم بعد انتهاء الأعمال المسائية ورفع الإشغالات.

حالة المرور في القليوبية

استقرت الحركة على الطريق الزراعي في الاتجاهين، مع وجود أحجام حركة متوسطة بمداخل ومخارج مدينة بنها وشبرا الخيمة، فيما يشهد الطريق الحر سيولة كاملة باتجاه القاهرة.

الخدمات المرورية:
دفعت الإدارات العامة للمرور بعدد من الحملات والخدمات الميدانية لمتابعة الالتزام بخطوط السير، والتعامل السريع مع أي أعطال أو حوادث محتملة، مع تفعيل خدمة الإغاثة المرورية عبر الخط الساخن 01221110000 لتلقي البلاغات على مدار الساعة.

