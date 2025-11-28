ضبط متهمين بترويج وتعاطي المخدرات في الإسماعيلية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

18 حجم الخط

كشفت أجهزة الأمن بالإسماعيلية ملابسات مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه بعض الأشخاص يقومون بـترويج وتعاطي المواد المخدرة.

تفاصيل الواقعة

تمكنت الجهات الأمنية من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، وهم عاطلان أحدهما له معلومات جنائية سابقة، وبحوزتهما كمية من مخدر البودر.

ضبط متهمين لترويج وتعاطي المخدرات



وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة للتعاطي والحصول عليها من شخص آخر، تم ضبطه أيضًا وبحوزته كمية مماثلة من المخدر.

الإجراءات القانونية

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد جميع المتهمين، وتولت النيابة التحقيق معهما.

نص قانون العقوبات على معاقبة كل من يقوم بممارسة الإتجار في المخدرات تبدأ من السجن المشدد 3 سنوات إلى السجن المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، كما تصل الغرامة المالية إلى 100 ألف جنيه مصرى، ولا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، ومع ذلك هناك حالات آخرى تخفف فيها عقوبة المخدرات لأدنى عقوبة ممكنة وهي عام واحد فقط.

أسباب تشديد العقوبة على الإتجار في المخدرات

ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34 على أن عقوبة الإتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، لاسيما إن كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة.

ظروف وأسباب تخفيف عقوبة الإتجار في المخدرات

تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.

عقوبة تعاطي المخدرات

أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطى المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنيه مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه فى مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.

يذكر أن كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة والأقراص المخدرة ”الترامادول” وغيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة فى هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.

عن قانون العقوبات

قانون العقوبات هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم حق الدولة في العقاب على الأفعال التي تنال من المصالح الجوهرية الجديرة بالحماية القانونية،و هي قواعد معينة وُضِعت لسلوك الأفراد،بحيث يترتب على أي مخالفة لهذه القواعد جزاءً قانونيا، يتمثل في العقوبة.

ويتضمن قانون العقوبات القواعد التي تأمر وتنهي، والأثر القانوني المترتب على مخالفة هذه القواعد، بمعنى أن قانون العقوبات يتضمن الأفعال التي تعتبر جرائم، وكذلك العقوبات المقررة لها كأثر قانوني لارتكاب هذه الجرائم.

ويعتبر كل من هذين الشقين مكملا للآخر، فلا جريمة بلا عقوبة، ولاعقوبة بغير جريمة راجع.

