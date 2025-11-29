السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

1150 منفذ بالميادين والشوارع لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. الداخلية تواصل مبادرة كلنا واحد

توفير السلع بأسعار
توفير السلع بأسعار مخفضة، فيتو
18 حجم الخط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة “كلنا واحد” لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية ومستحضرات وملابس الشتاء بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية؛ بأسعار مخفضة تصل إلى 40%.

ضبط شخص روج لبيع أسلحة بيضاء عبر الفيس للنصب على المواطنين بالإسكندرية

القبض على صانع محتوي نشر مقاطع تتضمن ألفاظا خادشة بالإسكندرية (فيديو)

دعم الحماية الاجتماعية للمواطنين

تأتي هذه الخطوة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 40%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عبر المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي للوزارة: moi.gov.eg.

 

توسيع المشاركة وتوفير مستلزمات الشتاء

وتم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير الملابس الشتوية والسلع الأساسية، كما تم التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة لتشمل:65 سلسلة تجارية، 14 شادرا رئيسيا وفرعيا، 5 قوافل متحركة بإجمالي 2769 منفذا على مستوى جميع المحافظات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

 

منافذ ثابتة ومتحركة لمنظومة "أمان"

وتواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عبر 1150 منفذا ثابتا ومتحركا بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات التابعة لمنظومة “أمان”، مع توضيح المواقع على الموقع الرسمي للوزارة: moi.gov.eg.

 

1150 منفذ بالميادين والشوارع لتوفير السلع بأسعار مخفضة

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتعكس المسئولية المجتمعية للوزارة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية، والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شرطة التموين والتجارة شرطة التموين والتجارة الداخلية مستلزمات الشتاء وزارة الداخلية والشوارع الرئيسية والسلاسل التجارية دعم الحماية الاجتماعية تحسين مستوى المعيشة الملابس الشتوى الملابس الشتوية المسئولية المجتمعية الرئيس عبد الفتاح السيسي

مواد متعلقة

ضبط شخص روج لبيع أسلحة بيضاء عبر الفيس للنصب على المواطنين بالإسكندرية

القبض على صانع محتوي نشر مقاطع تتضمن ألفاظا خادشة بالإسكندرية (فيديو)

القبض على عاطل تحرش بفتاة داخل عقار فى بورسعيد (فيديو)

الحماية المدنية تخمد حريق ستوديو مصر والمباحث تستمع لأقوال الشهود (فيديو وصور)

ضبط متهمين بترويج وتعاطي المخدرات في الإسماعيلية بعد تداول فيديو على مواقع التواصل

ضبط منتحل صفة موظف خدمة عملاء بنوك استولى على أموال مواطنين بالمنيا

5 مصابين بحالات اختناق في حريق لوكيشن تصوير داخل ستوديو مصر

حريق ديكور تصوير مسلسل باستوديو مصر في المريوطية

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الخيار 6 جنيهات وارتفاع الجزر والكوسة

ارتفاع بالقاهرة وأسوان تتجاوز الـ 30، درجات الحرارة اليوم السبت في مصر

سعر السمك اليوم، بشرى جديدة عن البلطي وارتفاع الجمبري 30 جنيها

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض اليوسفي والتين وارتفاع العنب

فضيحة بالأرقام، التفاصيل الكاملة لليلة سقوط فرج عامر الرئيس التاريخي لنادي سموحة

بيراميدز يتحدى باور ديناموز لاستعادة صدارة مجموعته بدوري أبطال أفريقيا

أخبار مصر: حسم مصير طعون الانتخابات، سقوط فرج عامر، مصرع أسرة كاملة بالبحيرة في حادث مروع، الأهلي يصعد ضد حكم مباراة الجيش

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العرب.. ليفربول وسندرلاند.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أدعية الصباح من الكتاب والسنة لزيادة البركة في الرزق والعمر

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 29 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 29 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية