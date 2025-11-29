1150 منفذ بالميادين والشوارع لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. الداخلية تواصل مبادرة كلنا واحد

18 حجم الخط

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، فعاليات المرحلة الـ27 من مبادرة “كلنا واحد” لتوفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية ومستحضرات وملابس الشتاء بأسعار مخفضة بجميع أنحاء الجمهورية؛ بأسعار مخفضة تصل إلى 40%.

دعم الحماية الاجتماعية للمواطنين

تأتي هذه الخطوة لتوفير السلع الأساسية بأسعار مخفضة تصل إلى 40%، بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، عبر المنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي للوزارة: moi.gov.eg.

توسيع المشاركة وتوفير مستلزمات الشتاء

وتم التنسيق مع كبرى المصانع والكيانات التجارية لتوفير الملابس الشتوية والسلع الأساسية، كما تم التوسع في أعداد الشركات والسلاسل التجارية المشاركة لتشمل:65 سلسلة تجارية، 14 شادرا رئيسيا وفرعيا، 5 قوافل متحركة بإجمالي 2769 منفذا على مستوى جميع المحافظات، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية.

منافذ ثابتة ومتحركة لمنظومة "أمان"

وتواصل الوزارة توفير كافة السلع الغذائية وغير الغذائية بأسعار مخفضة عبر 1150 منفذا ثابتا ومتحركا بالميادين والشوارع الرئيسية وقوافل السيارات التابعة لمنظومة “أمان”، مع توضيح المواقع على الموقع الرسمي للوزارة: moi.gov.eg.

1150 منفذ بالميادين والشوارع لتوفير السلع بأسعار مخفضة

تأتي هذه المبادرة ضمن جهود وزارة الداخلية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، وتعكس المسئولية المجتمعية للوزارة في تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية، والمساهمة في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وتنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

