أخبار مصر: حسم مصير طعون الانتخابات، سقوط فرج عامر، مصرع أسرة كاملة بالبحيرة في حادث مروع، الأهلي يصعد ضد حكم مباراة الجيش

أخبار مصر والعالم، نشرت “فيتو” على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

يترقبه الملايين، الحكم في 187 طعنا على انتخابات مجلس النواب اليوم

تصدر المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت حكمها في 187 طعنا من الطعون على نتيجة الانتخابات الخاصة بالمرحلة الأولى لمجلس النواب.

مصرع مهندس وزوجته الطبيبة و3 من أبنائهما في حادث مروع بالبحيرة (صور)

​شهد الطريق الدولي الساحلي، بنطاق مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، حادثًا مأساويًّا أسفر عن مصرع أسرة كاملة مكونة من خمسة أفراد، مقيمين بمدينة رشيد، إثر انقلاب سيارتهم واصطدامها بعنف بالحاجز الخرساني.

أمريكا تعلق جميع قرارات اللجوء تمهيدا لفحص كل أجنبي على أراضيها

أعلن جوزيف إدلو مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية عبر منشور على منصة "X" اليوم السبت، إيقاف جميع قرارات اللجوء حتى نتمكن من ضمان فحص كل أجنبي إلى أقصى حد ممكن.

فضيحة بالأرقام، التفاصيل الكاملة لليلة سقوط فرج عامر الرئيس التاريخي لنادي سموحة

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي سموحة، فوز الدكتور محمد بلال برئاسة نادي سموحة الرياضي، وحصل على 8 آلاف 119 صوتًا، من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة التي بلغت 19 ألفًا و17 صوتًا.

اليوم، انطلاق أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط

تنطلق اليوم السبت أعمال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة الرؤساء الذي يشارك فيه رؤساء ونواب رؤساء وممثلي برلمانات دول الاتحاد من أجل المتوسط، فضلًا عن رؤساء عدد من المنظمات الإقليمية والدولية والمؤسسات التي تتمتع بصفة مراقب لدى الجمعية.

إعلام: ترامب تحدث هاتفيا مع مادورو وبحثا عقد لقاء في الولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام أمريكية، الجمعة، بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى الأسبوع الماضي مكالمة هاتفية مع زعيم فنزويلا نيكولاس مادورو.

لحظة تعدي لاعبي الجيش الملكي على لاعبي الأهلي لأخذ الآلة الحادة وإخفائها (فيديو)

شهدت مباراة الجيش الملكي المغربي وضيفه الأهلي مساء الجمعة اشتباكات مؤسفة بين لاعبي الفريقين بعد إحراز الأحمر هدف التعادل.

منتج مسلسل "الكينج" يعلن عرضه في رمضان رغم حريق الديكور الرئيسي بإستوديو مصر

أعلن عبد الله أبو الفتوح منتج مسلسل الكينج، للفنان محمد إمام وحنان مطاوع، أن المسلسل سوف يعرض في شهر رمضان المقبل عبر إحدى القنوات الفضائية، بالرغم من الحريق الذي نشب داخل الديكور الرئيسي للعمل بإستوديو مصر والتهمه بالكامل.

طائرات "خارج الخدمة"، اضطراب بحركة الطيران العالمية بسبب أزمة "إيرباص"

أشارت هيئة الطيران المدني البريطانية، إلى أنه قد يتم إلغاء أو تأخير مواعيد بعض الرحلات الجوية في البلاد لاحقًا بسبب الحاجة إلى استبدال برمجيات على عدد من طائرات Airbus 320.

الأهلي يدرس تقديم شكوى رسمية للكاف بسبب أحداث مباراة الجيش الملكي

يدرس مسؤولو النادي الأهلي التقدم بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة "كاف" تجاه حكم مباراة الجيش الملكي؛ بسبب عدم توفير الحماية الكافية للاعبي المارد الأحمر وما حدث من جماهير الجيش الملكي.

رياح وأمطار على هذه المناطق، حالة الطقس اليوم السبت

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من نشاط للرياح على مناطق من "سيوة، السلوم، مطروح".

طفل يحمل توأمه داخليا، تفاصيل عملية نادر لرضيع بالشرقية والأطباء: لم نصدق ما شاهدناه (صور)

على سرير صغير داخل غرفة العمليات بأحد المستشفيات بمحافظة الشرقية، وبين أجهزة دقيقة ووجوه يملؤها الترقب، استعد فريق طبي لإنقاذ حياة رضيع لم يتجاوز من عمره 15 يومًا، وُلد يحمل في أحشائه حياة أخرى لم تكتمل جنينًا متكوّنًا داخل جسده في واحدة من أندر الحالات الطبية على مستوى العالم.

تقترب من 4 آلاف جنيه، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

سجلت أسعار الأسمدة ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق، وذلك وفق أحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء في ظل أزمة طاحنة تضرب الأسواق بسبب السوق السوداء.

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى أكثر من 200 قتيل

أعلنت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية، الجمعة، أن حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية ارتفعت إلى أكثر من 200 قتيل في عدد من أقاليم البلاد.

قدمته يسرا، لحظة تكريم الفنان حسين فهمي بمهرجان مراكش السينمائي (صور)

مهرجان مراكش السينمائي، افتتح "المهرجان الدولي للفيلم" في مراكش المغربية، دورته الثانية والعشرين، الجمعة، في أجواء احتفالية أعادت بريق السينما العالمية إلى المدينة الحمراء.

رسميا، محمد بلال رئيسا لـ نادي سموحة و"الغنيمي" نائبا (فيديو)

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية، فوز محمد بلال برئاسة نادي سموحة، فيما فاز بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة عمر الغنيمي.

مواعيد مباريات اليوم السبت 29 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 29 نوفمبر 2025، إقامة العديد من المباريات الهامة وأبرزها مواجهة الزمالك وكايزر تشيفز.

ادعوا لي أنا تعبانة أوي، تعرض يارا تامر زوجة مسلم لوعكة صحية طارئة

تعرضت تارا تامر زوجة مطرب المهرجانات مسلم، لوعكة صحية طارئة، وخضعت لجلسات تنفس صناعي.

كارثة صحية في أمريكا، وفاة أكثر من 10 أطفال بسبب لقاح "كوفيد-19"

نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مذكرة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن 10 أطفال على الأقل توفوا في الولايات المتحدة نتيجة لقاح “كوفيد-19”.

