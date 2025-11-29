رسميا، محمد بلال رئيسا لـ نادي سموحة و"الغنيمي" نائبا (فيديو)

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي سموحة الرياضي بالإسكندرية، فوز محمد بلال برئاسة نادي سموحة، فيما فاز بمنصب نائب رئيس مجلس الإدارة عمر الغنيمي.

وتنافس على مقعد الرئاسة 4 أشخاص أبرزهم؛ فرج عامر ووليد عرفات ومحمد بلال.

وأشارت اللجنة المشرفة على الانتخابات إلى أن من حق لهم التصويت 111 ألفًا و34 صوتًا ومن أدلوا بأصواتهم 19 ألفًا و292 صوتًا.

النتائج على النحو التالي:

منصب الرئيس

محمد بلال 8 آلاف و119 صوتًا

فيما حصل فرج عامر على 5 آلاف و619 صوتًا.

منصب نائب الرئيس

عمر الغنيمي 11 ألفًا و197 صوتًا.

منصب أمين الصندوق

رامي إبراهيم فتح الله عبد الله 10 آلاف و102 صوت.

عضوية فوق السن

أشرف مختار بإجمالي 8201 صوتًا.

أسماء الخولي 9874 صوتًا.

محمد سويدان 7727 صوتًا.

محمود قطب 6771 صوتًا.

محمد النمر 7865 صوتًا.

أحمد عجلان 5980 صوتًا.

ماهينور سامح 5620 صوتًا.

عضوية تحت السن

أدهم عبد المنعم السجيني 4000 صوت.

خالد سليم 7693 صوتًا.

وجرت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل، إلى جانب الإشراف الكامل من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، التى تابعت لحظة بلحظة سير العملية داخل اللجان لضمان الانضباط والشفافية وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة للانتخابات فى الأندية الرياضية.

