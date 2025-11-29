قدمته يسرا، لحظة تكريم الفنان حسين فهمي بمهرجان مراكش السينمائي (صور)

18 حجم الخط

مهرجان مراكش السينمائي، افتتح "المهرجان الدولي للفيلم" في مراكش المغربية، دورته الثانية والعشرين، الجمعة، في أجواء احتفالية أعادت بريق السينما العالمية إلى المدينة الحمراء.

تكريم حسين فهمي ويسرا

وأقيم حفل الافتتاح في القاعة الكبرى لقصر المؤتمرات بحضور نخبة من نجوم الفن وصناع السينما، وشهد تكريم الفنان حسين فهمي، بعدما قدمته على المسرح الفنانة يسرا.



وصعدت يسرا على المسرح خلال تكريم حسين فهمي من أجل تقديم التهنئة له وألقت كلمة مقتضبة أشادت خلالها بدوره واصفة إياه بالأيقونة.

وأبدى فهمي سعادته بالتكريم قائلًا: "هو شرف كبير لي، وسعيد بوجودي في مدينة مراكش، هذه المدينة الساحرة التي صورت فيها فيلمًا من أوائل أفلامي.. فيلم دمي ودموعي وابتسامتي مع النجمة الجميلة نجلاء فتحي".

وتطرق فهمي للحديث عن السينما المغربية قائلًا: "السينما المغربية كان دائمًا لها بريقها وسحرها، شاهدت كثيرًا من الأفلام المغربية لأصدقائي الكثيرين من صناع السينما الذين أتواجد بينهم اليوم.. شرف كبير لي أن أكون من ضمن المكرمين هذه الليلة".

ويكرم المهرجان في هذه الدورة أيضًا الممثلة والمخرجة الأمريكية جودي فوستر، والمخرج والسيناريست المكسيكي جيرمو ديل تورو، والممثلة المغربية راوية.

وتتواصل فعاليات المهرجان بمنافسة 14 فيلمًا طويلًا في المسابقة الرسمية للفوز بجائزة النجمة الذهبية، من بينها فيلم "سماء بلا أرض" للمخرجة التونسية أريج السحيري، الذي حقق حضورًا لافتًا في مهرجان كان 2025.

يضاف إلى ذلك فيلم "عائشة لا تستطيع الطيران" للمخرج مراد مصطفى، الفائز بخمس جوائز دولية، آخرها الجائزة الكبرى لمهرجان موسترا فالنسيا السينمائي.

وتتميز دورة هذا العام ببرنامج سينمائي ضخم يضم 82 فيلمًا من 31 دولة، يتوزع على 6 مسابقات: المسابقة الرسمية، العروض الاحتفالية "جالا"، قسم آفاق، القارة الحادية عشر، بانوراما السينما المغربية، إضافة إلى عروض الجمهور الناشئ والعائلة.

وفي مسابقة "جالا"، يبرز عرض فيلم "الست" عن حياة أم كلثوم، من بطولة منى زكي وإخراج مروان حامد، إلى جانب فيلم “فلسطين 36” للمخرجة آن ماري جاسر، ضمن مجموعة من الأعمال المنتظرة خلال أيام المهرجان.

