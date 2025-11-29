لحظة تعدي لاعبي الجيش الملكي على لاعبي الأهلي لأخذ الآلة الحادة وإخفائها (فيديو)

18 حجم الخط

شهدت مباراة الجيش الملكي المغربي وضيفه الأهلي مساء الجمعة اشتباكات مؤسفة بين لاعبي الفريقين بعد إحراز الأحمر هدف التعادل.

وأقيمت المباراة لحساب الجولة الثانية بالمجموعة الثانية بدوري أبطال إفريقيا للموسم الحالي، وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

نتيجة مباراة الأهلي والجيش الملكي

وتقدم الجيش الملكي بهدف من ضربة جزاء في الدقيقة 36 ولكن الأهلي تعادل في الدقيقة 68 عن طريق لاعبه محمود حسن "تريزيجيه".

وعقب الهدف الذي سجله الاهلي، نشبت اشتباكات بين لاعبي الفريقين في مشهد لافت ومؤسف.

اشتباكات بين لاعبي الجيش الملكي والأهلي

وجاءت الاشتباكات بعد أن فوجئ تريزيجيه بإلقاء بعض المقذوفات تجاهه من المدرجات، وأمسك بآلة حادة التي تم إلقاؤها وتوجه به للحكم ولكن لاعبي الجيش الملكي اشتبكوا معه لأخذها عنوة ودخلوا في مشادة كلامية حادة.



واعترض مسؤولو الأهلي على إلقاء جماهير الجيش الملكي بعض الزجاجات الفارغة والمقذوفات داخل أرض الملعب بعد الهدف.

وتعرض محمود حسن تريزيجيه، للإصابة في الرأس إثر إلقاء جماهير الجيش الملكي لزجاجات خلال مواجهة الفريقين.

سيد عبد الحفيظ يشكو جماهير الجيش الملكي

وأكدت قناة الأهلي أن سيد عبد الحفيظ ووليد صلاح الدين ذهبا إلى غرفة الحكام بعد لقاء الجيش الملكي، وهم في حالة غضب شديدة، بعد أحداث الجماهير مع لاعبي النادي الأهلي خلال مجريات اللقاء.

وكشفت أن الثنائي سيد عبد الحفيظ ووليد صلاح الدين، طلبا من حكام المباراة إثبات الشغب الجماهيري واكدوا تقدمهم بشكوى رسمية تجاه الأخطاء التحكيمية وتعرض الجهاز الفني واللاعبين للخطر.



وبهذا التعادل يتقاسم الأهلي صدارة ترتيب المجموعة الثانية مع يانج أفريكانز التنزاني برصيد 4 نقاط ثم يحتل الجيش الملكي وشبيبة القبائل الجزائري المركزين الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة.

