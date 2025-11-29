ادعوا لي أنا تعبانة أوي، تعرض يارا تامر زوجة مسلم لوعكة صحية طارئة

18 حجم الخط

تعرضت تارا تامر زوجة مطرب المهرجانات مسلم، لوعكة صحية طارئة، وخضعت لجلسات تنفس صناعي.

وعكة صحية مفاجأة لـ يارا تامر زوجة مسلم

ونشرت يارا تامر مقطع فيديو في إستوري لها عبر حسابها على موقع إنستجرام، أثناء خضوعها لجلسات التنفس الصناعي وعلق قائلة: ادعوا لي أنا تعبانة أوي".

والإثنين الماضي أعلن الفنان مسلم عودته رسميًّا إلى زوجته يارا تامر بعد فترة من الانفصال، مؤكدًا تجاوزهما الخلافات التي وقعَت خلال الفترة الماضية.

وكشف مسلم عن سعادته باستئناف حياتهما الزوجية، قائلًا: "هي أولى فعلًا عندي من أي حد.. مبروك رجوعك لحضني يا روح قلبي"، في رسالة حملت طابعًا عاطفيًا واضحًا أثارت تفاعلًا كبيرًا بين الجمهور.



وكشفت آية زكريا شقيقة مطرب المهرجانات مسلم، عن خبر عودة أخيها لطليقته يارا تامر، ووثقت كلامها بنشرها صورة تجمعهما.

وقالت آية زكريا في استوري لها عبر حسابها على موقع إنستجرام: "يا رب أكشف بتوع الحوارات والكدابين.. عشان اللي فيهم بيجيبوه فينا".

وتابعت: "آه فهمت أنت ليه اتحمقتِ طيب، ونتكلم عن الكرامة والشخصية وقال إيه دا في البرنامج.. سبحان الله، ربنا يبعدنا عن العيشة الحرام".

وفي وقت سابق كشفت آية زكريا، شقيقة مطرب المهرجانات مسلم، عن تصالحها مع الأخير، بعد أن دخلا في أزمات عديدة سويًا خلال الفترة الماضية.

شقيقة مسلم تعلن تصالحهما

وكتبت آية عبر ستوري حسابها الرسمي على إنستجرام: "الحمد لله وأنا ومسلم بقينا أحلى"، كما شاركت شقيقة مسلم ردود متابعيها على الاستوري من خلال خاصية الـ ask، وردت عليهم، حيث كتبت: "في مثل بيقول الدم عمره ما يبقى مياه.. الحمد لله ربنا يبعد عننا الوحش.. مفيش إخوات بيتبروا من بعض مهما حصل الأخ أخ والدم دم".

