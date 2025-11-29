فضيحة بالأرقام، التفاصيل الكاملة لليلة سقوط فرج عامر الرئيس التاريخي لنادي سموحة

18 حجم الخط

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي سموحة، فوز الدكتور محمد بلال برئاسة نادي سموحة الرياضي، وحصل على 8 آلاف 119 صوتًا، من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة التي بلغت 19 ألفًا و17 صوتًا.

وجاء من أدلوا بأصواتهم 19 ألفًا 292 ومن لهم حق التصويت 111 ألفًا و34 صوتًا، وحصل الرئيس التاريخي للنادي فرج عامر على 5 آلاف 519 صوتًا، ووليد عرفت على 5 آلاف 115 صوتًا.



بينما فاز على مقعد نائب الرئيس عمر الغنيمي عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن وحصل على 11 ألفًا 197 صوتًا.



كما فاز رامي فتح الله بمصب أمينا للصندوق وحصل على 10 آلاف 402 صوت.

بينما حصل أقرب منافسيه طارق الوكيل عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن على 4 آلاف 514 صوتًا.



والعضوية فوق السن: أشرف مختار وحصل على 8201 صوت، وأسماء الخولي 9874، ومحمد نمر 7865، ومحمد سودان 7727، ومحمود قطب 6461، وأحمد عجلان 5890 صوتًا، ماهينور سامح 5926 صوتًا.

والعضوية تحت السن: خالد سليم 7693 صوتًا وأدهم السجيني 4 آلاف صوت.

كانت قد انطلقت أعمال الجمعية العمومية لنادي سموحة الرياضي يوم الجمعة، لاختيار مجلس إدارة جديد للدورة ۲۰۲٥/ ۲۰۲۹، وذلك أمس الجمعة الموافق ٢٨ نوفمبر۲۰۲۵، من داخل ۱۰۰ لجنة انتخابية تم تجهيزها لاستقبال الأعضاء.



وجرت العملية الانتخابية تحت إشراف قضائي وإشراف من مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، التي تابعت سير العملية أولا بأول لضمان انضباطها وشفافيتها وفق القوانين واللوائح المنظمة للعملية الانتخابية بالأندية الرياضية. وحق لعدد ۱۱١٠٣٤ عضوًا (مائة واحد عشر ألف وأربعة وثلاثون) عضو الإدلاء بأصواتهم وفق الجداول الرسمية المعتمدة، ويكتمل النصاب القانوني بعدد ۱۰۰۰۰ عضو (عشرة آلاف عضو) وفق لائحة النظام الأساسي للنادي.



واستمرت عملية التصويت حتى السابعة مساء وبدء عملية فرز الأصوات داخل اللجان باكتمال النصاب القانوني



من ناحية أخري أعلنت مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، عدم اكتمال النصاب القانوني لاجتماع مناقشة جدول أعمال الجمعية العمومية بنادي سموحة، التي عقدت أمس الجمعة، لانتخاب مجلس إدارة الدورة الجديدة (2025-2029).

وأشارت مديرية الشباب والرياضة بقيادة الدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة، إلى تفويض مجلس الإدارة الحالي في باقي بنود جدول الأعمال، عدا الميزانية العمومية والحساب الختامي، مع تحويل الأخيرين مباشرة إلى الجهة الإدارية المختصة (مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية)، تمهيدًا لإحالتهما إلى الجهاز المركزي للمحاسبات للمراجعة النهائية.

جاء هذا القرار عقب إعلان اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات فشل اكتمال النصاب القانوني اللازم لانعقاد ومناقشة جدول الأعمال، على الرغم من تسجيل عدد ضخم من الأعضاء، لحق الحضور والتصويت في انتخابات مجلس الإدارة.



وأوضح محضر الاجتماع أن عدد الأعضاء الذين سجلوا حضورهم وتصويتهم تجاوز النصاب القانوني لصحة الانعقاد الانتخابات، وفقًا للمادة (14) من لائحة النادي.

غير أنه عند دعوة الأعضاء الذين سجلوا حضورهم إلى مقر مناقشة جدول الأعمال في تمام السابعة مساءً، تبين حضور عدد (2805) عضو فقط، وهو ما يمثل عددًا أقل من ثلث العدد الكلي للأعضاء الذين سجلوا حضورهم، وفقًا لنص المادة (17) من لائحة النظام الأساسي للنادي، ما ترتب عليه عدم مناقشة بنود جدول الأعمال واللجوء إلى التفويض.

وبناءً عليه، تقرر عدم مناقشة بنود جدول الأعمال لعدم اكتمال النصاب القانوني للمناقشة، تفويض مجلس الإدارة في باقي بنود جدول الأعمال، إرسال الميزانية العمومية والحساب الختامي للجهة الإدارية لإحالتهما إلى الجهاز المركزي للمحاسبات.

وبهذا، تكون الانتخابات قد تمت بشكل قانوني لتبدأ الدورة الجديدة (2025-2029)، بينما تم تأجيل البت في الميزانية والحساب الختامي إلى جهة المراجعة العليا.

