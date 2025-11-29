طائرات "خارج الخدمة"، اضطراب بحركة الطيران العالمية بسبب أزمة "إيرباص"

18 حجم الخط

أشارت هيئة الطيران المدني البريطانية، إلى أنه قد يتم إلغاء أو تأخير مواعيد بعض الرحلات الجوية في البلاد لاحقًا بسبب الحاجة إلى استبدال برمجيات على عدد من طائرات Airbus 320.

ويوجد حوالي 11300 طائرة من عائلة (إيه 320) قيد التشغيل، وأمرت الشركة بإجراء إصلاحات فورية تشمل 6000 من طائراتها من طراز (إيه 320) المستخدمة على نطاق واسع.

من جهتها، أعلنت شركة "أمريكان إيرلاينز"، أكبر مشغل لطائرات (إيه 320) في العالم، أن حوالي 340 طائرة من أصل 480 طائرة من طائرات (إيه 320) التابعة لها، ستحتاج إلى الإصلاح.

وأضافت الشركة، في بيان لها، أنها تتوقع في الغالب أن تكتمل هذه الإصلاحات بحلول يوم السبت، وستستغرق كل طائرة نحو ساعتين.

وقالت شركات طيران أخرى إنها "ستخرج طائراتها من الخدمة لفترة وجيزة لإجراء الإصلاحات"، بما في ذلك "لوفتهانزا" الألمانية و"إنديجو" الهندية و"إيزي جيت".

وقالت شركة الطيران الكولومبية (أفيانكا) إن "الاستدعاء أثر على أكثر من 70% من أسطولها، أي حوالي 100 طائرة، مما يتسبب في اضطراب كبير على مدار الأيام العشرة المقبلة".

وأضافت الشركة في بيانها، أن "تلك الأزمة ستدفعها إلى وقف مبيعات تذاكر سفر حتى الثامن من ديسمبر".

بدورها، أعلنت شركة "طيران ناس" السعودية أنها "ستجري عملية معايرة فنية وبرمجية لجزء من أسطولها مما سيتسبب في بعض التأخيرات في مواعيدها وذلك بعد استدعاء طائرات إيرباص إيه 320".



وفي وقت سابق، ذكرت وكالة فرانس برس أن نحو 6000 طائرة إيرباص من طراز A320 من إنتاج شركة صناعة الطائرات الأوروبية Airbus، استدعيت لتبديل برمجياتها بشكل عاجل، حرصًا على السلامة، وتم التوصل إلى هذا الاستنتاج بعد تحليل فني لحادثة تتعلق بإحدى هذه الطائرات في الولايات المتحدة في أكتوبر.

وقالت هيئة الطيران المدني البريطانية في بيانها: "الموضوع يمس بعض طائرات A320 المسجلة في المملكة المتحدة والمملوكة من قبل عدد من شركات الطيران البريطانية... ومن المرجح أن يؤدي هذا الإجراء إلى إلغاء بعض الرحلات أو إعادة جدولتها، للأسف الشديد".



ونصحت الهيئة أيضًا المواطنين الذين يخططون للسفر في المستقبل القريب بالتواصل مع شركات الطيران الخاصة بهم لمعرفة ما يتعلق برحلاتهم.

وطائرة إيرباص A320 هي سلسلة طائرات ضيقة الهيكل متوسطة المدى، مصممة للرحلات القصيرة والمتوسطة، طورتها مجموعة إيرباص الأوروبية. بدأت عملية إنتاجها في عام 1988، وكانت أول طائرة ركاب تُنتج بكميات كبيرة وتستخدم نظام الطيران السلكي (FBW).

