مصرع مهندس وزوجته الطبيبة و3 من أبنائهما في حادث مروع بالبحيرة (صور)

18 حجم الخط

​شهد الطريق الدولي الساحلي، بنطاق مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، حادثًا مأساويًّا أسفر عن مصرع أسرة كاملة مكونة من خمسة أفراد، مقيمين بمدينة رشيد، إثر انقلاب سيارتهم واصطدامها بعنف بالحاجز الخرساني.

ننشر أسماء الضحايا من أسرة واحدة

​تلقّت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع الحادث أمام قرية الكريون باتجاه رشيد، وتبين أن الضحايا هم الأب أمير محمد عطية كمون (45 عامًا، مهندس ميكانيكا)، والأم رضوى محمد فرج (36 عامًا، طبيبة بيطرية)، وأبنائهما الثلاثة: أسر وأمير ومحمد.

أدت شدة الاصطدام إلى وفاتهم

​وأوضحت التحقيقات الأولية أن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة بيد الأب أثناء سيره بنزلة الكوبري العلوي، ما أدى إلى انحراف السيارة رقم 5917 الملاكي واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، وقد أدت شدة الاصطدام إلى وفاتهم متأثرين بإصابات بالغة في عظام الجمجمة ونزيف داخلي، كما لحقت بالسيارة تلفيات شديدة.

تحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة

​تم نقل الجثامين الخمسة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة، وباشرت جهات التحقيق الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على كافة ملابسات وأسباب الحادث.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.