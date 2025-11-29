السبت 29 نوفمبر 2025
مصرع مهندس وزوجته الطبيبة و3 من أبنائهما في حادث مروع بالبحيرة (صور)

السيارة بالحادث،
السيارة بالحادث، فيتو
​شهد الطريق الدولي الساحلي، بنطاق مركز كفر الدوار في محافظة البحيرة، حادثًا مأساويًّا أسفر عن مصرع أسرة كاملة مكونة من خمسة أفراد، مقيمين بمدينة رشيد، إثر انقلاب سيارتهم واصطدامها بعنف بالحاجز الخرساني.

ننشر أسماء الضحايا من أسرة واحدة

​تلقّت الأجهزة الأمنية بلاغًا بوقوع الحادث أمام قرية الكريون باتجاه رشيد، وتبين أن الضحايا هم الأب أمير محمد عطية كمون (45 عامًا، مهندس ميكانيكا)، والأم رضوى محمد فرج (36 عامًا، طبيبة بيطرية)، وأبنائهما الثلاثة: أسر وأمير ومحمد.

أدت شدة الاصطدام إلى وفاتهم

​وأوضحت التحقيقات الأولية أن سبب الحادث هو اختلال عجلة القيادة بيد الأب أثناء سيره بنزلة الكوبري العلوي، ما أدى إلى انحراف السيارة رقم 5917 الملاكي واصطدامها بالحاجز الخرساني وانقلابها، وقد أدت شدة الاصطدام إلى وفاتهم متأثرين بإصابات بالغة في عظام الجمجمة ونزيف داخلي، كما لحقت بالسيارة تلفيات شديدة.

 

تحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة

​تم نقل الجثامين الخمسة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الدوار العام، وتحفظت الأجهزة الأمنية على السيارة، وباشرت جهات التحقيق الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على كافة ملابسات وأسباب الحادث.

