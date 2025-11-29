أمريكا تعلق جميع قرارات اللجوء تمهيدا لفحص كل أجنبي على أراضيها

18 حجم الخط

أعلن جوزيف إدلو مدير دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية عبر منشور على منصة "X" اليوم السبت، إيقاف جميع قرارات اللجوء حتى نتمكن من ضمان فحص كل أجنبي إلى أقصى حد ممكن.



وأفاد جوزيف إدلو بأن "سلامة الشعب الأمريكي تأتي دائمًا أولًا".

وذكر مدير خدمات المواطنة والهجرة في وقت سابق، إنه وجه بإعادة فحص كاملة وشاملة ودقيقة لكل بطاقة خضراء لكل أجنبي من كل دولة مثيرة للقلق بتوجيه من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ولم يحدد الجنسيات التي سيتم استهدافها.

USCIS has halted all asylum decisions until we can ensure that every alien is vetted and screened to the maximum degree possible. The safety of the American people always comes first. — USCIS Director Joseph B. Edlow (@USCISJoe) November 28, 2025

وتسمح البطاقة الخضراء للمواطنين الأجانب بالعيش والعمل بشكل دائم في الولايات المتحدة.

كما أشار بيان صحفي صادر عن خدمات المواطنة والهجرة الأمريكية إلى "19 دولة عالية المخاطر" دون ذكرها، لكنه تحدث عن مرسوم رئاسي صدر في يونيو الماضي يعلن حظر دخول الأشخاص القادمين من 12 دولة، بما في ذلك أفغانستان وإيران والصومال، وتقييد جزئي لدخول مواطني 7 دول أخرى بما في ذلك كوبا وفنزويلا.

من جهتها، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أنها أوقفت فورا إصدار التأشيرات للأفراد المسافرين بجوازات سفر أفغانية.

وقالت الوزارة عبر منصة "إكس" إنها "تتخذ جميع الخطوات اللازمة لحماية الأمن القومي الأمريكي والسلامة العامة".

وذكر المتحدث باسم الوزارة تومي بيجوت: "ليس لإدارة ترامب أولوية أعلى من ضمان سلامة الأمريكيين، وأطلقت جهدا حكوميا شاملا للدفاع عن الأمن القومي الأمريكي، ولهذا السبب اتخذت الوزارة إجراءً لإيقاف تأشيرات دخول المواطنين الأفغان إلى الولايات المتحدة في أعقاب الهجوم الإرهابي المروع على الحرس الوطني".

والأربعاء، قالت إدارة ترامب إنه سيجري تعليق البت في جميع طلبات الهجرة المتعلقة بالمواطنين الأفغان "بأثر فوري" عقب إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني بالقرب من محطة مترو فاراغوت ويست، القريبة من البيت الأبيض.

وجاءت تصريحاته بعد أن تم تحديد المواطن الأفغاني رحمن الله لاكانوال كمشتبه به في إطلاق النار على اثنين من أفراد الحرس الوطني في واشنطن، الأربعاء.

