كارثة صحية في أمريكا، وفاة أكثر من 10 أطفال بسبب لقاح "كوفيد-19"

نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مذكرة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية أن 10 أطفال على الأقل توفوا في الولايات المتحدة نتيجة لقاح “كوفيد-19”.

وذكرت الصحيفة أن “نتائج التحقيق تشير إلى وفاة ما لا يقل عن عشرة أطفال “بعد وبسبب” التطعيم ضد “كوفيد-19””.

وذكرت التقارير أن السبب المباشر للوفاة هو التهاب عضلة القلب. مع ذلك، لا تتضمن الوثيقة تفاصيل عن أعمار الأطفال أو أي مشاكل صحية أخرى. كما لم يتم تحديد الشركة المصنعة للقاح.

ترامب يطالب بنشر بيانات فعالية أدوية لعلاج فيروس “كورونا”

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في وقت سابق أن شركات الأدوية يجب أن تنشر بيانات حول فعالية أدويتها لعلاج فيروس "كورونا"، مؤكدا أن الشعب لديه الحق في معرفة الحقيقة.

يذكر أن جائحة "كوفيد-19" أثارت انقساما سياسيا حادا في الولايات المتحدة بين مؤيدي الإغلاق وحملات التطعيم، ومن اعتبروا هذه الإجراءات قيودا على الحرية.

وعين ترامب، الذي تلقى هو نفسه لقاح "كوفيد-19"، روبرت إف. كينيدي جونيور وزيرا للصحة، وقد بدأ هذا الأخير إصلاحا شاملا لسياسة اللقاحات الأمريكية.

وكان كنيدي مناهضا قويا للقاحات لفترة طويلة قبل توليه أعلى منصب صحي في البلاد في عهد الرئيس دونالد ترامب.

وربط أيضا اللقاحات بالتوحد وسعى إلى إعادة صياغة سياسات التطعيم في البلاد.

وغيّر وزير الصحة الأمريكي روبرت كنيدي جونيور سياسة الحكومة بشأن لقاحات كوفيد-19 بشكل جذري، إذ جعل الحصول عليها مقصورا على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فأكثر، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يعانون حالات صحية كامنة.

وفي نهاية مايو، أعلن كينيدي أن السلطات الفدرالية لن توصي بعد الآن بتطعيم الأطفال والنساء الحوامل ضد كوفيد.

وكينيدي متهم بنشر معلومات مضللة حول اللقاحات، ومن بينها لقاح الحصبة، في الوقت الذي تكافح فيه الولايات المتحدة أسوأ وباء حصبة تشهده منذ 30 عاما.

