ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا إلى أكثر من 200 قتيل

أعلنت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية، الجمعة، أن حصيلة ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية ارتفعت إلى أكثر من 200 قتيل في عدد من أقاليم البلاد.

وقال المتحدث باسم وكالة التخفيف من الكوارث في إقليم سومطرة الغربية، إلهام وهاب، مساء الجمعة، إن عدد القتلى المسجل حتى الآن بلغ 61 شخصًا، فيما لا يزال 90 آخرون في عداد المفقودين.

وفي إقليم سومطرة الشمالية، سُجلت 116 حالة وفاة، بينما بلغ عدد الضحايا في إقليم آتشيه 35 قتيلًا، وفق الأرقام الرسمية للوكالة.



وغالبًا ما تشهد إندونيسيا، التي تطفو فوق حلقة النار في المحيط الهادئ النشطة زلزاليا، زلازل وتسونامي مميتة.

في سبتمبر 2018، دمر زلزال بلغت قوته 7.5 درجة وأمواج تسونامي قوية بالو، في جزيرة سولاويزي غرب مالوكو، مما أسفر عن مقتل أكثر من 4000 شخص.



وفي عام 2004، تسبب زلزال قبالة جزيرة سومطرة في حدوث تسونامي عبر المحيط الهندي أسفر عن مقتل 226 ألف شخص في 14 بلدا، أكثر من 120 ألف منهم في إندونيسيا.

