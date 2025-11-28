أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يخطف تعادلا مثيرا من الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا.. منتخب مصر يصل إلى الدوحة للمشاركة بكأس العرب..إجراء مفاجئ من الخطيب تجاه رمضان صبحي
أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:
إجراء مفاجئ من الخطيب تجاه رمضان صبحي
قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تكليف المستشارين القانونيين للأهلي بالانضمام إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي.
عبد الرؤوف: الفوز على كايزر تشيفز مفتاح تأهل الزمالك في الكونفدرالية
قال أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الجميع يتعامل مع بعثة الأبيض باحترام منذ وصولها إلى جنوب أفريقيا، مضيفا: “مباراة كايزر تشيفز غدًا كبيرة ومهمة، وندرك حجم المنافس”.
كواليس مران الزمالك اليوم استعدادا لمواجهة كايزر تشيفز
حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ستاد بيتر موكابا، في إطار الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
الاتحاد الإيراني يقرر عدم حضور قرعة مونديال 2026 لهذا السبب
أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم عدم مشاركته في مراسم قرعة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها الجمعة المقبلة، احتجاجا على رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد الإيراني، بينهم مهدي تاج رئيس الاتحاد.
المصري يعبر زيسكو بثلاثية مثيرة في الكونفدرالية الإفريقية
مباراة المصري وزيسكو، حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا مثيرا على نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية.
منتخب مصر يصل إلي الدوحة استعدادا للمشاركة في كأس العرب
وصلت منذ قليل، بعثة منتخب مصر المشارك في كأس العرب إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًّا.
أوسكار رويز يتابع طاقم حكام مباراة مسار وأسوان من المدرجات
لجنة الحكام، فى إطار متابعته الميدانية للحكام خلال المباريات الرسمية، تابع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية، بصحبة جهاد جريشة عضو اللجنة، طاقم حكام مباراة اف سى مسار وأسوان في دوري المحترفين التى أقيمت اليوم بملعب مسار وانتهت بالتعادل السلبي.
جماهير الجيش الملكي ترفع لافتة مؤثرة لتكريم شهداء الأهلي والزمالك
شهدت مدرجات ملعب مولاي الحسن مشهدا لافتا، حيث قامت جماهير الجيش الملكي المغربي برفع لافتة لتكريم شهداء الأهلي والزمالك، وذلك خلال مباراة الفريق المغربي أمام القلعة الحمراء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.
بيراميدز يشيد بدعم الأهلي لرمضان صبحي ويؤكد استمرار الدعم القانوني للاعب
أصدر نادي بيراميدز بيانا إعلاميا، بشأن لاعب الفريق رمضان صبحي، مثمنا فيه بيان النادي الأهلي وموقفه الداعم للاعب، مشددا على أهمية رمضان صبحي بوصفه أحد أفراد منظومة بيراميدز، وأنه مستمر منذ اللحظة الأولى في الدعم القانوني للاعب.
في مباراة شهدت أحداث شغب، الأهلي يخطف تعادلا مثيرا من الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا
حقق النادي الأهلي، تعادلا مثيرا مع نظيره فريق الجيش الملكي المغربي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهم مساء اليوم الجمعة، على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.
