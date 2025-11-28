أخبار الرياضة اليوم: الأهلي يخطف تعادلا مثيرا من الجيش الملكي بدوري أبطال إفريقيا.. منتخب مصر يصل إلى الدوحة للمشاركة بكأس العرب..إجراء مفاجئ من الخطيب تجاه رمضان صبحي

18 حجم الخط

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تكليف المستشارين القانونيين للأهلي بالانضمام إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي.

قال أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إن الجميع يتعامل مع بعثة الأبيض باحترام منذ وصولها إلى جنوب أفريقيا، مضيفا: “مباراة كايزر تشيفز غدًا كبيرة ومهمة، وندرك حجم المنافس”.

حرص الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف، على تخفيف الحمل البدني للاعبين خلال مران اليوم الجمعة الذي أقيم على ستاد بيتر موكابا، في إطار الاستعداد لمباراة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي المقبلة في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.



أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم عدم مشاركته في مراسم قرعة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها الجمعة المقبلة، احتجاجا على رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد الإيراني، بينهم مهدي تاج رئيس الاتحاد.

مباراة المصري وزيسكو، حقق فريق المصري البورسعيدي فوزا مثيرا على نظيره زيسكو يونايتد الزامبي، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم، ضمن مواجهات الجولة الثانية من دور المجموعات للنسخة الثالثة والعشرين من البطولة الكونفيدرالية الإفريقية.



وصلت منذ قليل، بعثة منتخب مصر المشارك في كأس العرب إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًّا.

لجنة الحكام، فى إطار متابعته الميدانية للحكام خلال المباريات الرسمية، تابع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية، بصحبة جهاد جريشة عضو اللجنة، طاقم حكام مباراة اف سى مسار وأسوان في دوري المحترفين التى أقيمت اليوم بملعب مسار وانتهت بالتعادل السلبي.

شهدت مدرجات ملعب مولاي الحسن مشهدا لافتا، حيث قامت جماهير الجيش الملكي المغربي برفع لافتة لتكريم شهداء الأهلي والزمالك، وذلك خلال مباراة الفريق المغربي أمام القلعة الحمراء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.

أصدر نادي بيراميدز بيانا إعلاميا، بشأن لاعب الفريق رمضان صبحي، مثمنا فيه بيان النادي الأهلي وموقفه الداعم للاعب، مشددا على أهمية رمضان صبحي بوصفه أحد أفراد منظومة بيراميدز، وأنه مستمر منذ اللحظة الأولى في الدعم القانوني للاعب.

حقق النادي الأهلي، تعادلا مثيرا مع نظيره فريق الجيش الملكي المغربي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهم مساء اليوم الجمعة، على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

