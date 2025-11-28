الجمعة 28 نوفمبر 2025
منتخب مصر يصل إلي الدوحة استعدادا للمشاركة في كأس العرب

منتخب مصر المشارك
منتخب مصر المشارك في كأس العرب
 وصلت منذ قليل، بعثة منتخب مصر المشارك في كأس العرب إلى العاصمة القطرية الدوحة، وذلك استعدادا للمشاركة في بطولة كأس العرب التي تقام في ضيافة قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبلين، بمشاركة 16 منتخبًا عربيًّا.

وكان المنتخب انتهى من معسكره بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر، حيث خاض الفريق تدريباته الأخيرة تحت قيادة الكابتن حلمي طولان المدير الفني، وسط دعم كامل من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة.

 

قائمة منتخب مصر في كأس العرب

وفي وقت سابق، أعلن الكابتن حلمي طولان المدير الفني لمنتخب مصر المشارك في كأس العرب، القائمة النهائية التي تخوض منافسات البطولة المقرر انطلاقها في ديسمبر المقبل بالعاصمة القطرية الدوحة وضمت 23 لاعبًا هم:

حراسة المرمى: علي لطفي – محمد عواد – محمد بسام.

خط الدفاع: هادي رياض – محمود حمدي “الونش” – ياسين مرعي – رجب نبيل.

الظهير الأيمن: أحمد هاني – كريم العراقي.

الظهير الأيسر: يحيى زكريا – كريم فؤاد.

خط الوسط: محمد النني – عمرو السولية – أكرم توفيق – غنام محمد – محمد مجدي “أفشة” – إسلام عيسى – محمد مسعد – مصطفى سعد “ميسي” – ميدو جابر.

خط الهجوم: محمد شريف – حسام حسن – أحمد عاطف.

منافس مصر في الجولة الأولى بكأس العرب

وكانت قرعة البطولة أوقعت منتخب مصر ضمن فرق المجموعة الثالثة، رفقة منتخبات الأردن والإمارات والكويت. 

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب الكويت في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثالثة في بطولة كأس العرب بقطر. 

موعد مباراة مصر والكويت في كأس العرب والقنوات الناقلة

تقام مباراة منتخب مصر أمام الكويت في الجولة الافتتاحية ببطولة كأس العرب يوم الثلاثاء المقبل 2 ديسمبر، في تمام الساعة الرابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

الجريدة الرسمية