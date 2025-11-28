ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد تعادل شبيبة القبائل ويانج إفرياكنز

18 حجم الخط

تعادل شبيبة القبائل الجزائري مع نظيره يانج أفريكانز التنزاني سلبيا، في اللقاء الذي أقيم بينهما مساء اليوم الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويتواجد شبيبة القبائل ويانج إفريكانز في مجموعة النادي الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بجانب فريق الجيش الملكي المغربي.

ومن المقرر أن يواجه النادي الأهلي نظيره الجيش الملكي بعد قليل على ملعب مولاي الحسن في المغرب، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- يانج أفريكانز 4 نقاط

2- الأهلي 3 نقاط

3- شبيبة القبائل نقطة

4- الجيش الملكي المغربي 0 نقاط

تشكيل شبيبة القبائل أمام يانج أفريكانز

حراسة المرمى: محمد إدير حداد

خط الدفاع: فارس نشّاط جعبري - زين الدين بلعيد - محمد رضا حميدي - محمد أمين مداني - باباكار سار

خط الوسط: مهدي بوجمعة - رياض بودبوز - مهدي مرغم

خط الهجوم: أيمن محيوص - لحلو آخريب

تشكيل يانج أفريكانز أمام شبيبة القبائل

حراسة المرمى: جيجي ديارا

خط الدفاع: إبراهيم عبد الله حمد - ديكسون نيكسون جوب - محمد حسين محمد - إسرائيل باتريك مويندا

خط الوسط: ماكسي مبيا نزينجي - مدثر يحيى عباس - ديوك أوجا أبويا

خط الهجوم: برينس مبوميلولو ديوبي - إكوا سيليستين إكوا - باكوم بيدو زوزوا

