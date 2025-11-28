أوسكار رويز يتابع طاقم حكام مباراة مسار وأسوان من المدرجات

18 حجم الخط

لجنة الحكام، فى إطار متابعته الميدانية للحكام خلال المباريات الرسمية، تابع أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية، بصحبة جهاد جريشة عضو اللجنة، طاقم حكام مباراة اف سى مسار وأسوان في دوري المحترفين التى أقيمت اليوم بملعب مسار وانتهت بالتعادل السلبي.

وقد أدار المباراة طاقم مكون من محمد عبد العزيز حكما للساحة، وأحمد كمال مساعد أول، ومحمد الرمادي مساعد ثان، وطارق عبد السلام حكما رابعًا.

أوسكار رويز، فيتو

انطلاق معسكر المحاضرين ومعدي اللياقة البدنية

انطلق اليوم الجمعة، بمركز المنتخبات الوطنية، معسكر المحاضرين ومعدى اللياقة البدنية للحكام الذى تنظمه لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى برئاسة أوسكار رويز تحت إشراف الاتحاد الدولى لكرة القدم FIFA.

يشارك فى المعسكر 25 محاضرًا و25 معدًا للياقة البدنية، ويستمر حتى أول ديسمبر المقبل، ويحاضر فيه المحاضران الدوليان عصام عبد الفتاح والتونسى حناشى أبوبكر.

يتضمن برنامج المعسكر تدريبات عملية ونظرية للمحاضرين والمعدين بتدريسها ونقلها للحكام خلال المعسكرات المقبلة فى اللجان الفرعية بجميع المناطق، وذلك فى إطار حرص مجلس إدارة اتحاد الكرة على النهوض بعناصر التحكيم والحكام.

حضر الافتتاح لجنة الحكام الرئيسية برئاسة أوسكار رويز ونائبه وجيه أحمد وجهاد جريشة وسيد مراد عضوا اللجنة وعزب حجاج مدير اللجنة، بالإضافة إلى فهيم عمر ومحمد الحنفى من اللجنة الفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.