بيراميدز يشيد بدعم الأهلي لرمضان صبحي ويؤكد استمرار الدعم القانوني للاعب

أصدر نادي بيراميدز بيانا إعلاميا، بشأن لاعب الفريق رمضان صبحي، مثمنا فيه بيان النادي الأهلي وموقفه الداعم للاعب، مشددا على أهمية رمضان صبحي بوصفه أحد أفراد منظومة بيراميدز، وأنه مستمر منذ اللحظة الأولى في الدعم القانوني للاعب.

بيان بيراميدز

وجاء بيان بيراميدز كالتالي:

يثمن نادي بيراميدز البيان الصادر من النادي الأهلي فيما يخص دعمه للاعبنا رمضان صبحي، ويتوجه بعظيم شكره لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب على دعمهم للاعبنا، ويرحب بانضمام الفريق القانوني للنادي الأهلي لفريق الدفاع لما يمثله ذلك من إضافة ثمينة لجهود النادي لمساندة اللاعب.

ويشدد النادي أن رمضان صبحي هو فرد مهم من أفراد منظومة وعائلة نادي بيراميدز، والفريق القانوني للنادي بالكامل يعكف منذ اليوم الأول للأزمة وبالتنسيق مع محامي النادي الدولي على دراسة وبحث كافة سبل الدعم القانوني وتسخير كافة إمكانيات النادي اللازمة لدعم رمضان صبحي، وذلك استكمالا من النادي لدعمه المستمر للاعب على كافة المستويات.

وفي هذا السياق، يناشد نادي بيراميدز كافة المؤسسات الرياضية بالدولة إلى الوقوف بجانب رمضان صبحي ودعمه في محنته تقديرًا لموهبته ولمكانته وتاريخه الكبير في تمثيل منتخب مصر في البطولات الدولية والقارية، ويدعو النادي إلى تنسيق الجهود بين جميع الخبراء القانونيين المعنيين لتحقيق أقصى قدر ممكن من الاستفادة في تقديم الدعم اللازم للاعب في محنته.

ويهيب نادي بيراميدز بجميع المهتمين بالشأن الرياضي وجماهير الكرة المصرية والعربية إلى احترام خصوصية اللاعب وحقه الأصيل في الدفاع عن نفسه وسلوك كافة سبل الطعن المقررة في القوانين واللوائح الرياضية دون استباق أحكام أو قرارات أو تداول غير قانوني للوقائع.

أمّا فيما يتعلق بالقضية المنظورة أمام القضاء المصري، فيود النادي التأكيد على ثقته الكاملة واحترامه الكبير لأحكام وقرارات القضاء المصري الذي قرر حجز القضية للحكم لجلسة ٣٠ ديسمبر القادم.

بيان الأهلي بشأن أزمة رمضان صبحي

وقرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تكليف المستشارين القانونيين للأهلي بالانضمام إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميًا قال فيه: "انطلاقًا من الثوابت الراسخة التي تأسس عليها النادي الأهلي، والقائمة على دعم أبنائه والوقوف إلى جانبهم، قرر محمود الخطيب، رئيس النادي، تكليف شادي البرقوقي، المستشار القانوني للأهلي، بالانضمام ـ بعد التنسيق ـ إلى فريق الدفاع عن اللاعب رمضان صبحي، بصفته أحد أبناء الأهلي، في الإجراءات القانونية المتداولة حاليا وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني اللازم، جنبًا إلى جنب مع محاميه الخاص.

كما كلّف الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار القانوني الرياضي للنادي، بتقديم كل المساندة القانونية في قضية المنشطات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الفريق القانوني الخاص بـ لاعب الأهلي السابق".

إيقاف رمضان صبحي

وقررت المحكمة الرياضية إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب التلاعب بعينة المنشطات.

