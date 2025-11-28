إجراء مفاجئ من الخطيب تجاه رمضان صبحي

الجمعة 28 نوفمبر 2025
قرر محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي تكليف المستشارين القانونيين للأهلي بالانضمام إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي لاعب الأهلي السابق وبيراميدز الحالي.

وأصدر النادي الأهلي بيانا رسميًا قال فيه: "انطلاقًا من الثوابت الراسخة التي تأسس عليها النادي الأهلي، والقائمة على دعم أبنائه والوقوف إلى جانبهم، قرر محمود الخطيب، رئيس النادي، تكليف شادي البرقوقي، المستشار القانوني للأهلي، بالانضمام ـ بعد التنسيق ـ إلى فريق الدفاع عن اللاعب رمضان صبحي، بصفته أحد أبناء الأهلي، في الإجراءات القانونية المتداولة حاليا وتقديم كافة أوجه الدعم القانوني اللازم، جنبًا إلى جنب مع محاميه الخاص. 

كما كلّف الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار القانوني الرياضي للنادي، بتقديم كل المساندة القانونية في قضية المنشطات، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الفريق القانوني الخاص بـ لاعب الأهلي السابق" .

إيقاف رمضان صبحي

وقررت المحكمة الرياضية إيقاف رمضان صبحي 4 سنوات بسبب التلاعب بعينة المنشطات.

 

