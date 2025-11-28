الجيش الملكي يسجل الهدف الأول في شباك الأهلي

18 حجم الخط

سجل محسن بوريكة هدف الجيش الملكي الأول في شباك النادي الأهلي، في الدقيقة 37 من المباراة التي تقام بينهم مساء اليوم الجمعة، على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحصل الجيش الملكي علي ركلة جزاء أضاعها ربيع رحيمات ليقوم محسن بوريكة بمتابعتها ويسجل هدف الجيش الملكي الأول.

وفي الدقيقة الثالثة أهدر نادي الجيش الملكي هدفا محققا بعدما سدد لاعب الفريق كرة خطيرة علت مرمي شوبير.

وفي الدقيقة الرابعة جاء الرد من الأهلي سريعا بعدما سدد زيزو كرة رائعة مرت بجوار قائم حارس الجيش الملكي.

وتصدي مصطفي شوبير لكرة خطيرة من الجيش الملكي في الدقيقة التاسعة من زمن اللقاء.

وفي الدقيقة 28 سدد محمد شريف كرة خطيرة علي مرمي الجيش الملكي لكنها مرت بجوار قائم حارس الفريق المغربي.

تشكيل الأهلي أمام الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

يضم التشكيل كلا من:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا وياسين مرعي وياسر إبراهيم ومحمد هاني.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي ومحمود حسن تريزيجيه.

خط الهجوم: محمد شريف.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الأهلي أمام الجيش الملكي كل من: محمد سيحا - أحمد رمضان بيكهام - أشرف داري - كريم فؤاد - محمد شكري - أحمد رضا - محمد علي بن رمضان - إمام عاشور - طاهر محمد طاهر - حمزة عبد الكريم.

تشكيل الجيش الملكي أمام الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

حراسة المرمى: أحمد رضا التجناوتي.

خط الدفاع: تو كارنيرو- فالو فورنوز ميندي- مروان لوعدني- أنس باخ.

خط الوسط: زين الدين دراج- محمد ربيع حريمات- أحمد حمودان- عبد الفتاح حدراف.

خط الهجوم: يوسف الفحلي- محسن بوريكا.

ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

1- يانج أفريكانز 4 نقاط

2- الأهلي 3 نقاط

3- شبيبة القبائل نقطة

4- الجيش الملكي المغربي 0 نقاط

