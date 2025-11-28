الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الاتحاد الإيراني يقرر عدم حضور قرعة مونديال 2026 لهذا السبب

منتخب إيران
منتخب إيران
18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم عدم مشاركته في مراسم قرعة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها الجمعة المقبلة، احتجاجا على رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد الإيراني، بينهم مهدي تاج رئيس الاتحاد.

الاتحاد الإيراني يرفض حضور مراسم قرعة كأس العالم 2026

وأوضح المتحدث الرسمي للاتحاد في تصريحات للتلفزيون الإيراني، نقلتها صحيفة "آس"، أن فيفا أكد أن القرار لا يحمل أبعادا رياضية، فيما وصف الجانب الإيراني ما حدث بأنه موقف سياسي صريح، مشيرا إلى أنه تم إخطار جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالأزمة وضرورة التدخل لمعالجتها.

ورغم حصول بعض أفراد الوفد على التأشيرات، قررت إيران عدم حضور القرعة التي ستقام للمنتخبات الـ42 المتأهلة إلى النهائيات، في وقت يواجه فيه مسؤولو هايتي المشكلة نفسها نتيجة قيود السفر التي كانت قد فرضتها الإدارة الأمريكية العام الماضي على 12 دولة من بينها إيران وهايتي.

موعد  قرعة كأس العالم 2026

ومن المنتظر أن تسحب قرعة المونديال يوم 5 ديسمبر، فيما يعلن فيفا يوم 6 ديسمبر عن ملاعب البطولة وتوقيت انطلاق المباريات.

 ويأتي المنتخب المصري في المستوى الثالث بالتصنيف، بينما توزع المنتخبات الأربعون الأخرى على أربعة أوعية وفقا لتصنيف 19 نوفمبر، مع التزام قواعد تمنع وجود أكثر من منتخب من القارة نفسها في مجموعة واحدة، باستثناء أوروبا الممثّلة بـ16 منتخبا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الإيراني لكرة القدم كاس العالم 2026 كأس العالم مهدي تاج جياني انفانتينو

مواد متعلقة

بطولة الأهلي الدولية للناشئين، القلعة الحمراء تخسر أمام روخ لفيف الأوكراني بثنائية

قناة الأهلي تنشر فيديو ترويجيا لمباراة الفريق أمام الجيش الملكي

ماذا يفعل الأهلي مع أندية المغرب قبل مواجهة الجيش الملكي؟

اليوم، الأهلي يصطدم بالجيش الملكي بحثا عن مواصلة الانتصارات بدوري أبطال إفريقيا

طارق قنديل يهدي درع وعلم الأهلي إلى سفير مصر بالمغرب

نوتنجهام يكستح مالمو بثلاثية نظيفة في الدوري الأوروبي

السفير المصري يحضر مران الأهلي في المغرب قبل مواجهة الجيش الملكي

محمد يوسف: البطولة الدولية للناشئين أولى سلسلة بطولات يخطط الأهلي لإطلاقها مستقبلا

الأكثر قراءة

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

منذر طمين يقود الهجوم، تشكيل المصري أمام زيسكو في الكونفدرالية

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

الصحة: فحص 20 مليونا و168 ألف مواطن بمبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة

مديرة مدرسة عبد السلام المحجوب: صاحبة الفيديو أخصائية نفسية والواقعة مدبرة

شاهد لحظة إخماد حريق ستوديو مصر (فيديو وصور)

المصري يعبر زيسكو بثلاثية مثيرة في الكونفدرالية الإفريقية

هل دعاء الاستفتاح في الصلاة واجب، وما صيغته؟ الإفتاء تجيب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

4 منتخبات تشارك لأول مرة في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل دعاء الاستفتاح في الصلاة واجب، وما صيغته؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم ركوب الجمل في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث كبير قريبا

هدية علمية تنعش الفكر، عرض كتاب "بناء الوعي وإنارة الفكر" في عدد مجلة الأزهر الجديد

المزيد
الجريدة الرسمية