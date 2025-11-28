الاتحاد الإيراني يقرر عدم حضور قرعة مونديال 2026 لهذا السبب

18 حجم الخط

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم عدم مشاركته في مراسم قرعة كأس العالم 2026، المقرر إقامتها الجمعة المقبلة، احتجاجا على رفض الولايات المتحدة منح تأشيرات دخول لعدد من أعضاء الوفد الإيراني، بينهم مهدي تاج رئيس الاتحاد.

الاتحاد الإيراني يرفض حضور مراسم قرعة كأس العالم 2026

وأوضح المتحدث الرسمي للاتحاد في تصريحات للتلفزيون الإيراني، نقلتها صحيفة "آس"، أن فيفا أكد أن القرار لا يحمل أبعادا رياضية، فيما وصف الجانب الإيراني ما حدث بأنه موقف سياسي صريح، مشيرا إلى أنه تم إخطار جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم بالأزمة وضرورة التدخل لمعالجتها.

ورغم حصول بعض أفراد الوفد على التأشيرات، قررت إيران عدم حضور القرعة التي ستقام للمنتخبات الـ42 المتأهلة إلى النهائيات، في وقت يواجه فيه مسؤولو هايتي المشكلة نفسها نتيجة قيود السفر التي كانت قد فرضتها الإدارة الأمريكية العام الماضي على 12 دولة من بينها إيران وهايتي.

موعد قرعة كأس العالم 2026

ومن المنتظر أن تسحب قرعة المونديال يوم 5 ديسمبر، فيما يعلن فيفا يوم 6 ديسمبر عن ملاعب البطولة وتوقيت انطلاق المباريات.

ويأتي المنتخب المصري في المستوى الثالث بالتصنيف، بينما توزع المنتخبات الأربعون الأخرى على أربعة أوعية وفقا لتصنيف 19 نوفمبر، مع التزام قواعد تمنع وجود أكثر من منتخب من القارة نفسها في مجموعة واحدة، باستثناء أوروبا الممثّلة بـ16 منتخبا.

