وزير التعليم العالي يعلن صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات المصرية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

• الدكتور رامي ماهر صادق غالي، نائبًا لرئيس جامعة عين شمس لشؤون التعليم والطلاب.

• الدكتور السيد عبدالعظيم يوسف محمد العجوز، نائبًا لرئيس جامعة طنطا لشؤون التعليم والطلاب.

• الدكتور أحمد محمد أحمد نصر، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة طنطا.

• الدكتورة سهام أحمد عبد الحميد هاشم، عميدةً لكلية الدراسات العليا والبحوث البيئية، جامعة عين شمس.

• الدكتور أحمد حسين إبراهيم محمود، عميدًا لكلية الهندسة، جامعة الزقازيق.

• الدكتور حسام أحمد سعيد عوض، عميدًا لكلية العلوم، جامعة المنوفية.

• الدكتور هاني حامد علي دسوقي، عميدًا لكلية الطب البشري، جامعة بني سويف.

• الدكتور محمد عبدالله عبدالغفار مخلوف، عميدًا لكلية الحاسبات والمعلومات، جامعة قناة السويس.

 

