بعد واقعة رمضان صبحي، عقوبات وزارة التعليم العالي على المعاهد المخالفة

أثارت واقعة اللاعب رمضان صبحي، لاعب بيراميدز، مع معهد السياحة والفنادق بأبو النمرس الكثير من التساؤلات حول أوضاع المعاهد الخاصة، والعقوبات التي تُوقَّع عليها في حالة ارتكابها أية مخالفات.

وتتخذ وزارة التعليم العالي الكثير من الإجراءات القانونية للمعاهد التي يُثبت مخالفتها للقواعد التي أقرها قانون تنظيم المعاهد العليا الخاصة ولائحته التنفيذية، والتي تنوعت بين الغلق الإداري والاستيلاء المؤقت أو النهائي، وإلغاء الامتحانات والشهادات.

عقوبات قانون تنظيم المعاهد الخاصة

يتضمن قانون تنظيم المعاهد العالية الخاصة، الضوابط الخاصة بغلق المعاهد أو توقيع عقوبات عليها في حالة ارتكاب أية مخالفات، بعد إنذار المعهد ومنحه مهلة لتلافي أسباب المخالفة وفقًا للقانون.

وجاءت العقوبات والإجراءات المتخذة ضد المعاهد في حالة ارتكاب المخالفات وتجاوز الإنذار كالآتي:

حرمان المعهد من الإعانة كلها أو بعضها.

إغلاق المعهد إداريًّا بالشروط الواردة في المادة 13 من قانون تنظيم المعاهد الخاصة والتي تنص على ما يلي:

لا يجوز للمعهد أن يغلق أبوابه أو يمتنع عن أداء رسالته إلا بموافقة الوزارة وبشرط أن يقدم صاحب المعهد طلبًا بذلك قبل ستة أشهر على الأقل من بدء العام الدراسي الذي يزمع إغلاق المعهد فيه، ويكون إغلاق المعهد في هذه الحالة بإنهاء الدراسة في صف دراسي واحد في كل عام ابتداء من الصف الأول في المعهد.

الاستيلاء المؤقت أو النهائي على المعهد.

ويترتب على صدور قرار وزير التعليم العالي بالاستيلاء المؤقت على المعهد، أن ترفع يد صاحب المعهد عنه، وأن يحرم من فائدة رأس المال والربح خلال فترة الاستيلاء المؤقت، وتتولى الوزارة إدارته نيابة عن صاحبه لحين إزالة أسباب المخالفة أو لحين البت في وضع المعهد نهائيًّا.

الاستيلاء النهائي للوزارة على المعهد وفي هذه الحالة يؤول إلى الحكومة بجميع مشتملاته بالحالة التي تكون عليها، وذلك مقابل تعويض يقدره مجلس شؤون المعاهد العالية الخاصة على أساس القيمة الدفترية أو القيمة الفعلية لمشتملات المعهد وقت الاستيلاء أيهما أقل دون أن يدخل في تقدير التعويض الأموال والحقوق الموقوفة على المعهد أو التي كان متبرَّعًا بها.

إلغاء الامتحانات والشهادات في حالات الغش الجماعي أو المخالفات الأكاديمية الجسيمة، وقد تلجأ الوزارة إلى إلغاء الامتحانات أو عدم الاعتراف بالشهادات التي تمنحها هذه المعاهد.



