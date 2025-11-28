الجمعة 28 نوفمبر 2025
الشرطة تضبط شابا أنهى حياة زميله بطوبة في الإسماعيلية

المتهم، فيتو
تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، من ضبط شاب متهم بإنهاء حياة زميله، بعد أن سدد له ضربة بقالب طوب خلال مشاجرة وقعت بينهما بسبب خلافات.  

إزالة 33 حالة تعد على أراضي الدولة بالقصاصين في الإسماعيلية

وفد ثقافي تشيكي في ضيافة مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية

 

نشوب مشاجرة بين شابين في الإسماعيلية 

 

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية إخطارا يفيد بنشوب مشاجرة بين شابين، في منطقة أرض الجمعيات التابعة لدائرة قسم شرطة ثالث، أصيب خلالها شاب منهما ونقل إلى المستشفى فى حالة حرجة.  

 

الانتقال إلى مكان البلاغ 

 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في محافظة الإسماعيلية، إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابساته ومعاينة المنطقة ومعرفة أسباب الحادثة.   

 

وتبين من الفحص المبدئي للبلاغ أن مشاجرة نشبت بين شابين قام خلالها أحدهما بضرب الأخر بقالب طوب بعد أن القاه عليه مما ادي إلى إصابته ولفظ أخر أنفاسه في المستشفى.  


 

مباحث ثالث تضبط المتهم  

 

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة ثالث في محافظة الإسماعيلية برئاسة المقدم "أحمد البيومي" ومعاونيه من ضبط الشاب المتهم في الواقعة.  

 

وأشارت التحريات  إلى أن مشاجرة نشبت بين الطرفين بسبب خلافات سابقة بينهما، حيث قام أحدهما بإلقاء  حجر طوب في رأسه نقل علي أثرها الي طوارئ المستشفى، وسط محاولات من الأطباء لإنقاذ المريض بعد إصابته بنزيف داخلي في الرأس، وتعرضه لحالة إعياء شديدة، ولكن لقي أنفاسه الأخيرة داخل جدران المستشفي.

 

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

 

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات كل من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية واللواء محمد عامر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، والتي تؤكد على سرعة ضبط الخارجين عن القانون وذلك لتحقيق الأمن والنظام وضبط الشارع في محافظة الإسماعيلية واحيائها ومراكزها المخالفة، بالإضافة إلى تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع.

تفاصيل نجاة 13 فتاة من الغرق بمصرف في القنطرة شرق ووفاة المنقذ

تطهير أحواض محطة معالجة الصرف الصحي  بسرابيوم في الإسماعيلية

تأجيل محاكمة طفل الإسماعيلية المتهم بقتل زميله إلى الثلاثاء المقبل

في تواجد الشرطة النسائية، السيدات يتصدرن المشهد بلجنة الشهيد جواد حسني بالإسماعيلية (فيديو وصور)

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لإخماد حريق ستوديو مصر، ومصدر يكشف سبب الواقعة (فيديو وصور)

منذر طمين يقود الهجوم، تشكيل المصري أمام زيسكو في الكونفدرالية

مديرة مدرسة عبد السلام المحجوب: صاحبة الفيديو أخصائية نفسية والواقعة مدبرة

إجراء مفاجئ من الخطيب تجاه رمضان صبحي

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

الحماية المدنية تخمد حريق ستوديو مصر والمباحث تستمع لأقوال الشهود (فيديو وصور)

المؤشرات الأمريكية تتجه لخسارة شهرية بسبب عطل بورصة شيكاغو

