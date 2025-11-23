ثقافة الإسماعيلية تشارك في مبادرة "عزة الهوية المصرية"

18 حجم الخط

شارك فرع ثقافة الإسماعيلية في فعاليات مبادرة “عزة الهوية المصرية” وذلك من خلال عدد من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وفي إطار فعاليات المبادرة الوطنية "فرحانين بالمتحف الكبير.. ولسه متاحف مصر كتير" المنبثقة عن مبادرة "عزة الهوية المصرية" التي أطلقتها وزارة الثقافة.

محاضرة حكايات من قلب المتحف

وأقيمت محاضرة بعنوان "حكايات من قلب المتحف" بمدرسة أم المؤمنين الإعدادية بنات بمدينة القنطرة شرق، قدمتها مي صالح، مسئول الوعي الأثري بإدارة آثار القنطرة شرق، والتي استعرضت خلالها تاريخ الحضارة المصرية العريقة، مسلطة الضوء على الرموز الفنية والمعالم الأثرية التي ميّزت كل حقبة تاريخية.

جانب من الفاعليات، فيتو

أبرز محاور المحاضرة

وتناولت المحاضرة دور المتحف المصري الكبير في حفظ التراث الوطني وإبرازه للأجيال القادمة، موضحة آليات حفظ وصيانة القطع الأثرية، إلى جانب الأساليب العلمية الحديثة المستخدمة في العرض المتحفي، والتي تتيح تجربة معرفية تفاعلية تعكس عمق الحضارة المصرية.

وأشارت كذلك إلى أن مصر تزخر بالعديد من المتاحف المنتشرة في المحافظات، والتي تقوم بدور مهم في توثيق التاريخ وترسيخ الهوية الوطنية، مؤكدة أهمية نشر الثقافة الأثرية بين الطلاب لتعزيز الانتماء والفخر بالوطن.

التعرف على ملامح الفن المصري

كما شهدت الفعاليات فقرة فنية قدمها الفنانان صلاح بدران ومحمد الصياد، إلى جانب مسابقة للتلوين شارك فيها الطلاب للتعرف على ملامح الفن المصري القديم بأسلوب ممتع وتفاعلي.

وفي سياق متصل، نظم قصر ثقافة الإسماعيلية احتفالية خاصة بأعياد الطفولة، تضمنت فقرات غنائية وحركية للأطفال على مسرح القصر، بالإضافة إلى ورشة فنية لصناعة تيجان ورقية تحمل أسماء الأطفال.

كما احتفلت مكتبة علي الراعى الثقافية بعيد الطفولة من خلال تقديم معلومة مبسطة وجذابة للأطفال، تتيح لهم التعلم بأسلوب شيق، إلى جانب تنفيذ رسمة بعنوان "عالم الطفولة الملوّن" لترسيخ الإبداع وربط المعرفة بالفنون والمرح.

نُظِّمت الأنشطة بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة دكتور شعيب خلف، ومن خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، وتأتي هذه الأنشطة في إطار حرص وزارة الثقافة على تعزيز الهوية المصرية لدى النشء، وتنمية الوعي التاريخي والثقافي عبر برامج مستمرة تستهدف مختلف الفئات العمرية.

