محافظ الإسماعيلية يوجه بتشكيل غرف عمليات فرعية وربطها بالمركزية لمتابعة انتخابات النواب

وجه اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتشكيل غرفة عمليات بكل وحدة محلية، وربطها بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام.

متابعة سير العملية الانتخابية

وذلك لمتابعة سير العملية الانتخابية والتى تنطلق يوم غدا الاثنين، بالمحافظة، لضمان سرعة التعامل مع أي ملاحظات أو طوارئ ميدانية.

مراجعة مقار اللجان الانتخابية

كما شدد محافظ الإسماعيلية على تكليف اللجان المشكلة من المختصين بمراجعة المقار الانتخابية والتأكد من صلاحيتها ورفع كفاءة الخدمات بها والتأكيد على مراجعة الشوارع المحيطة والمؤدية إلى المراكز الانتخابية ورفع أي إشغالات بها.





وتعد محافظة الإسماعيلية ضمن محافظات المرحلة الثانية لعملية التصويت في انتخابات مجلس النواب، والتي تضم ١٣ محافظة على مستوى الجمهورية.



و تم تجهيز ١٦٨ مقرا انتخابيا لاستقبال ١٠٠٩٦٦٠ ناخبا على مستوى المحافظة، موزعين كالتالي:





الدائرة الأولى بالإسماعيلية



وتضم الدائرة الأولى ومقرها قسم ثان الإسماعيلية وعدد المقاعد (٢) يضم (٦٦) مركزا انتخابيا بإجمالي عدد (٤٦١٢٦٦) ناخبا موزعة كالتالي: مركز الإسماعيلية به ٢٢ مركزا انتخابيا و٢٣ لجنة فرعية وإجمالي عدد الناخبين به ١١٤٨٦٢ ناخبا.



ويضم قسم أول ٥ مراكز انتخابية و٧ لجان فرعية وإجمالي عدد الناخبين ٤٦٢٥٨ ناخبا.

و قسم ثان به ٢٧ مركز انتخابي و٣٠ لجنة فرعية وإجمالي عدد الناخبين ١٩٠٨٥٠ ناخبا.

و قسم ثالث به ١٢ مركز انتخابي و١٦ لجنة فرعية وإجمالي عدد الناخبين ١٠٩٢٩٦ ناخبا.



الدائرة الثانية بالإسماعيلية



فيما تضم الدائرة الثانية ومقرها مركز القنطرة غرب وعدد المقاعد ١ وتضم ٢٤ مركز انتخابي بإجمالي عدد ناخبين (١٧٣٣٢٩) ناخب موزعة كالتالي: مركز القنطرة غرب وتضم ١٨ مركز انتخابي و١٨ لجنة فرعية وإجمالي عدد الناخبين ١١٤٨٣٠ ناخب، و مركز القنطرة شرق ويضم ٦ مراكز انتخابية و٨ لجان فرعية وإجمالي عدد الناخبين ٥٨٤٩٩ ناخبا.





وتضم الدائرة الثالثة ومقرها مركز القصاصين وعدد المقاعد (٢) وتضم (٧٨) مركزا انتخابيا بإجمالي عدد ناخبين (٣٧٥٠٦٥) ناخب.

مركز التل الكبير ويضم ١٤ مركز انتخابي و١٥ لجنة فرعية بإجمالي عدد ٨٣٩٨٣ ناخبا.



كما يضم مركز القصاصين ويضم ١١ مركزا انتخابيا و١٢ لجنة فرعية بإجمالي عدد ٧٩٨٩٦ ناخبا، مركز أبوصوير ويضم ٢٠ مركزا انتخابيا و٢٠ لجنة فرعية بإجمالي عدد ١١٦٣٤٦ ناخبا، و مركز فايد ويضم ٣٣ مركزا انتخابيا و٣٣ لجنة فرعية بإجمالي عدد ٩٤٨٤٠ ناخبا، وبالإضافة لـ ٣ مقاعد من خلال القائمة الوطنية.

و يبلغ نصيب محافظة الإسماعيلية من المقاعد البرلمانية يبلغ 8 مقاعد مقسمة على النحو التالي: مقاعد القائمة: 2 مقاعد، و5 مقاعد للفردى موزعة على 3 دوائر



