فرق 100 مليون صحة تخدم زائري معرض "عالم ما بعد الطائرة الورقية" بالإسماعيلية

جانب من إقبال المشاركين
جانب من إقبال المشاركين على مبادرة 100 مليون صحة
شاركت مديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية في فعاليات معرض "عالم ما بعد الطائرة الورقية" بمكتبة مصر العامة. 

صحة الإسماعيلية: رفع درجة التأهب بالمستشفيات استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025

إزالة 33 حالة تعد على أراضي الدولة بالقصاصين في الإسماعيلية

مشاركة فرق مبادرة 100 مليون صحة 

وجاءت مشاركة  مديرية الصحة بالإسماعيلية من خلال فرق مبادرة 100 مليون صحة وفريق التوعية والتواصل المجتمعي، حيث تم تنفيذ أنشطة الفحص المبكر للأمراض المزمنة وغير السارية لزوار المعرض، كما تم تقديم رسائل توعية للأطفال المشاركين حول أهمية الكشف الدوري، والتغذية السليمة، وممارسة الرياضة، للحفاظ على نمط حياة صحي.

استمرار مبادرات الصحة العامة 

 

وتأتي هذه المشاركة استمرارًا لدور مبادرات الصحة العامة في الوصول بالخدمات والفحوصات الطبية إلى مختلف الفعاليات والمواقع الجماهيرية، بما يعكس حرص محافظة الإسماعيلية على تنفيذ خطة وزارة الصحة والسكان في تعزيز الوعي الصحي وتحقيق هدف "صحة لكل مواطن"، وذلك تحت إشراف دكتورة هبة جودة منسق المبادرات الرئاسية بمحافظة الإسماعيلية والدكتورة أميرة عبدالرحيم مدير إدارة الإعلام والتربية السكانية وفريق المبادرات الرئاسية والتوعية المجتمعية. 

إقبال من الزوار على فعاليات المبادرة  

 

ولاقت المبادرة إقبالًا كبيرًا من الزوار، الذين ثمّنوا وجود هذه الخدمة ضمن الفعاليات الثقافية، باعتبارها خطوة تعكس الاهتمام بصحة المجتمع وتقديم خدمات متكاملة تجمع بين الثقافة والوعي الصحي. 

 

ومن جانبها أكدت مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية أن هذا التعاون يأتي في إطار دورها المجتمعي الذي لا يقتصر على نشر المعرفة والثقافة فقط، بل يمتد ليشمل دعم المبادرات الصحية والتوعوية التي تخدم المواطنين وتساهم في رفع مستوى الوعي الصحي داخل المحافظة. 

 

وأضافت مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية أن هذا التقليد يأتي ضمن رسالتها في تعزيز التبادل الثقافي وتعميق جسور التواصل بين الشعوب من خلال الثقافة والفنون والرموز الحضارية، مع إبراز مصر كأرض حضارة وتاريخ وإنسانية. 

 

كما تقدمت المكتبة بالشكر والتقدير لمديرية الصحة وفريق العمل المشارك على جهودهم ودورهم الفعال في إنجاح اليوم وتقديم خدمة قيمة للزوار.

 

