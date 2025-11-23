الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجهاز الطبي للزمالك يكشف تشخيص إصابة دونجا

دونجا
دونجا
أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن إصابة نبيل عماد دونجا لاعب الوسط خلال مباراة زيسكو الزامبي التي أقيمت اليوم الأحد في بطولة الكونفدرالية، على مستوى الركبة.

 

تشخيص إصابة دونجا

وأضاف الجهاز الطبي أنه تم نقل اللاعب لإحدى المستشفيات القريبة من ستاد القاهرة للخضوع لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها.


وفاز فريق الزمالك على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الفريق أول 3 نقاط له في المجموعة.

