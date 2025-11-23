الجهاز الطبي للزمالك يكشف تشخيص إصابة دونجا

18 حجم الخط

أكد الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أن إصابة نبيل عماد دونجا لاعب الوسط خلال مباراة زيسكو الزامبي التي أقيمت اليوم الأحد في بطولة الكونفدرالية، على مستوى الركبة.

تشخيص إصابة دونجا

وأضاف الجهاز الطبي أنه تم نقل اللاعب لإحدى المستشفيات القريبة من ستاد القاهرة للخضوع لمزيد من الفحوصات الطبية لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها.



وفاز فريق الزمالك على زيسكو الزامبي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما على ستاد القاهرة الدولي في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، ليحصد الفريق أول 3 نقاط له في المجموعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.