الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الصحة: فحص 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

وزارة الصحة، فيتو
وزارة الصحة، فيتو
18 حجم الخط

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم خدمات مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للكشف المبكر عن الأورام السرطانية (الرئة، والبروستاتا، والقولون، وعنق الرحم) لـ 14 مليونًا و996 ألفًا و773 مواطنًا من سن 18 عامًا فأكثر، بالمجان، وذلك منذ إطلاق المبادرة في يونيو 2023 تحت شعار «100 مليون صحة».

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تعتمد في آلية عملها على استبيان إلكتروني دقيق يحدد عوامل الخطورة والأعراض المحتملة، ويمكن للمواطنين الوصول إليه مباشرة عبر الرابط وفور ظهور أي اشتباه، يتم إحالة الحالة لإجراء الفحوصات المتقدمة والبدء في رحلة العلاج المناسبة دون تأخير.

 استبيان إلكتروني دقيق


وأكد «عبد الغفار» أن المواطن يستطيع ملء الاستبيان المبدئي إما من خلال زيارة أقرب وحدة صحية أو عبر الموقع الإلكتروني مباشرة، حيث يتم تحديد نوع الورم المستهدف الكشف عنه لكل فرد بدقة. وفي حال وجود اشتباه، تُجرى الأشعة والتحاليل المعملية اللازمة في المستشفيات المخصصة للمبادرة، فإذا كانت النتائج سلبية يُدرج المواطن في برنامج متابعة دورية، أما الحالات الإيجابية فيتم عرضها على لجنة طبية متعددة التخصصات لتحديد خطة العلاج بأسرع وقت.

ومن جانبه، كشف الدكتور خالد عبدالعزيز، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج الأورام السرطانية، عن بعض النتائج المبدئية التي أسفرت عنها الفحوصات حتى الآن، حيث تم اكتشاف 76 حالة بسرطان الرئة، و293 حالة بسرطان القولون، و172 حالة بسرطان البروستاتا، وجميعها تتلقى العلاج اللازم وفق أحدث البروتوكولات العالمية.

وأكدت وزارة الصحة والسكان استمرار تقديم كل الدعم والمعلومات للمواطنين عبر الخط الساخن 105 أو 15335، والموقع الرسمي للمبادرات الصحية الرئاسية، والصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لأن الكشف المبكر هو خط الدفاع الأول.. والوقاية تبدأ بخطوة واحدة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الصحة والسكان علاج الأورام السرطانية الأورام السرطانية الرئيس عبدالفتاح السيسي الكشف المبكر عن الاورام سرطان البروستات سرطان البروستاتا سرطان الرئة سرطان القولون

مواد متعلقة

البروكلي أم القرنبيط؟ أيهما يحتوي على الفيتامينات والألياف أكثر؟

لأول مرة منذ 1988، الولايات المتحدة تتخلى عن إحياء يوم الإيدز العالمي

البالطو الأبيض في قبضة البطالة.. تصاعد أزمة تكليف خريجي كليات المهن الطبية.. دفعات 2023 و2024 عالقون.. و10 آلاف طبيب أسنان ينتظرون المجهول

وزير الصحة يزور مدينة «باشاك شهير» أكبر مجمع طبي في أوروبا بإسطنبول

الصحة: فحص 4.5 مليون شاب وفتاة مقبلين على الزواج

أحمد السبكي: منظومة التأمين الصحي الشامل تمضي بثبات

تحديث أسعار الخدمات الطبية بالتأمين الصحي الشامل بداية من يناير المقبل

بعد وفاة المذيعة هبة الزياد، لماذا يحدث الموت أثناء النوم؟

الأكثر قراءة

15 قرارا جمهوريا مهما وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للشباب المصري

سعر الفراخ اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

الصحة: فحص 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

حالات التصالح وضوابط التسوية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

الأهلي vs الجيش الملكي.. تشكيل الأحمر المتوقع لصدام التشامبيونزليج.. بطل مصر يتطلع لزيادة انتصاراته على الأندية المغربية

أسعار الخضار اليوم، انخفاض مفاجئ في 7 أصناف والخيار يسجل 7 جنيهات

سعر السمك اليوم، بشرى عن البلطي وارتفاع البوري والجمبري 20 جنيها

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف (بث مباشر)

خدمات

المزيد

الجنيه يحقق ريمونتادا أمام الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الذهب يرتفع صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 6365 جنيهًا

حالات التصالح وضوابط التسوية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

سعر الفراخ اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بزيادة الأموال وسداد الديون

دعاء أول جمعة من جمادى الآخرة لتيسير الزواج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية