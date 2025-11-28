نصائح للزوجين لاختيار وسيلة منع الحمل المناسبة

18 حجم الخط

يحرص كل زوجين فى بداية الزواج على الاتفاق على الحمل من حيث تأجيله لحين استقرار الحياة بينهم ومعرفة طباعهم جيدا أو حدوثه سريعا والاستمتاع بالأطفال.

وفى حالة الرغبة فى تأجيل الحمل تقوم الزوجة باستشارة طبيب النساء لمعرفة وسيلة الحمل الافضل زالانسب لها وبطبيعة الجسم لتأجيل حدوث الحمل على المدى المتفق عليها مع الزوج.

ويقول الدكتور ناصر الخولى أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس، إنه فى بداية الزواج عندما يقرر الزوجين تأجيل حدوث الحمل، يجب اتباع بعض الإجراءات لتأجيله بصورة آمنة دون أى ضرر على الصحة الإنجابية للزوجة وضمان حدوث الحمل فور التخلي عن وسيلة منع الحمل المستخدمة.

وسائل منع الحمل

طرق اختيار وسيلة منع الحمل المناسبة

وأضاف الخولى، أنه يجب الاتفاق على استخدام وسيلة منع حمل آمنة ومناسبة لصحة المرأة وذلك من خلال بعض الفحوصات واستشارة الطبيب المعالج أو مركز الصحة أو الصفحات الرسمية الخاصة بوزارة الصحة للتعرف على أنواع وسائل منع الحمل وافضلها فى الاستخدام وطرق الالتزام بها لتجنب حدوث الحمل وهكذا وذلك أفضل لضمان صحة المرأة والحفاظ على الصحة الإنجابية.

نصائح مهمة للحفاظ على صحة المرأة

وتابع، أنه بشكل عام يجب أن تهتم الزوجة بصحتها بشكل عام لضمان إنجاب أطفال ذات صحة جيدة والحفاظ على صحتها ايضا، ولذلك من خلال اتباع بعض النصائح، منها:-

المتابعة الدورية مع طبيب النساء الخاص والاطمئنان على متابعة وسيلة منع الحمل المستخدمة.

يجب الفصل بين الولادات بمدى لا تقل عن 3 سنوات حتى 5 سنوات حفاظا على صحة المرأة.

عدم حدوث حمل قبل عمر العشرين لأن الرحم يكون غير مكتمل إلا بعد عمر العشرين عند الفتاة.

أن يكون آخر حمل قبل عمر 35 حتى تستطيع المرأة الاستمتاع بحياتها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.