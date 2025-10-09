تأثير اللولب على العلاقة الزوجية وطرق التغلب على ذلك

اللولب من أشهر وسائل منع الحمل التى تفضلها النساء لأنها لا تحتاج ضبط مواعيد مثل الأقراص كما أنها آمنة وصلاحيتها فترات طويلة.

ولكن بعض النساء تشكو من أن اللولب يؤثر على العلاقة الزوجية ما يجعلهن يرفضن اللولب رغم أهميته فى منع الحمل.

تأثير اللولب على العلاقة الزوجية

ويقول الدكتور ناصر الخولى أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس، إن مشكلة اللولب فى التأثير على العلاقة الزوجية تكمن فى أن الزوج يشعر بخيوط اللولب ولكن هذا أمر طبيعي ولا يستدعي إزالة اللولب لانه مهم فى منع الحمل كما أنه آمن تماما على صحة المرأة وليس له أى مضاعفات.

أهمية خيوط اللولب

وأضاف الخولى، أن خيوط اللولب لها أهمية كبيرة وبالتالى لا يمكن إزالتها لأن واحدة منهم تبين إذا كان اللولب موجود فى مكانه ام لا، والثانية تستخدم فى إزالة اللولب عند تغيير هو بعد انتهاء مادة تركيبه أو عند رغبة المرأة فى حدوث الحمل.

طرق التعامل مع خيوط اللولب

وتابع، أن تقصير هذه الخيوط يزيد من الألم للرجل والمرأة أثناء العلاقة الزوجية كما أنه يصعب من طرق إزالته، لذا من الأفضل عند تركيب اللولب هو لف الخيوط على عنق الرحم فذلك يمنع الشعور بها أثناء العلاقة الزوجية وبالتالى لا داعى لإزالة اللولب لأنه من أكثر وسائل منع الحمل امان على المرأة ويحافظ على كفاءة الصحة الإنجابية.

