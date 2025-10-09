الخميس 09 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صحة ومرأة

تأثير اللولب على العلاقة الزوجية وطرق التغلب على ذلك

اللولب
اللولب

اللولب من أشهر وسائل منع الحمل التى تفضلها النساء لأنها لا تحتاج ضبط مواعيد مثل الأقراص كما أنها آمنة وصلاحيتها فترات طويلة. 

ولكن بعض النساء تشكو من أن اللولب يؤثر على العلاقة الزوجية ما يجعلهن يرفضن اللولب رغم أهميته فى منع الحمل. 

 

تأثير اللولب على العلاقة الزوجية 

 ويقول الدكتور ناصر الخولى أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية الطب جامعة عين شمس، إن مشكلة اللولب فى التأثير على العلاقة الزوجية تكمن فى أن الزوج يشعر بخيوط اللولب ولكن هذا أمر طبيعي ولا يستدعي إزالة اللولب لانه مهم فى منع الحمل كما أنه آمن تماما على صحة المرأة وليس له أى مضاعفات.  

تأثير اللولب على العلاقة الزوجية 
تأثير اللولب على العلاقة الزوجية 

أهمية خيوط اللولب 

وأضاف الخولى، أن خيوط اللولب لها أهمية كبيرة وبالتالى لا يمكن إزالتها لأن واحدة منهم تبين إذا كان اللولب موجود فى مكانه ام لا، والثانية تستخدم فى إزالة اللولب عند تغيير هو بعد انتهاء مادة تركيبه أو عند رغبة المرأة فى حدوث الحمل.  

طرق التعامل مع خيوط اللولب 

وتابع، أن تقصير هذه الخيوط يزيد من الألم للرجل والمرأة أثناء العلاقة الزوجية كما أنه يصعب من طرق إزالته، لذا من الأفضل عند تركيب اللولب هو لف الخيوط على عنق الرحم فذلك يمنع الشعور بها أثناء العلاقة الزوجية وبالتالى لا داعى لإزالة اللولب لأنه من أكثر وسائل منع الحمل امان على المرأة ويحافظ على كفاءة الصحة الإنجابية.  

txt

هل يجب التوقف عن بعض وسائل منع الحمل بعد سن الأربعين؟ استشاري يجيب

txt

هل وسائل منع الحمل تخزن الدورة الشهرية وتمنع نزولها

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللولب تأثير اللولب على العلاقة الزوجية أهمية خيوط اللولب صحة الصحة الدكتور ناصر الخولى

مواد متعلقة

ماهى أسباب الولادة القيصرية ؟ استشارى يجيب

ما هي مراحل الولادة الطبيعية وطرق التعامل معها

الصحة: 6 طرق أساسية لتقييم الحاجة إلى الولادة القيصرية

هيئة الدواء تكشف مزايا وعيوب زرعات منع الحمل تحت الجلد في الذراع

الأكثر قراءة

جمهوري أمريكي: السيسي هو الأحق بجائزة نوبل للسلام وليس ترامب

حكاية المصرية الفائزة بجائزة الكوميسا لأفضل مصممة أحذية، «صندل الثعبان» يلفت أنظار العالم لـ فريدة عيد

استعدادًا لزيارة ترامب، شرم الشيخ تعود للأضواء وتحتضن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة

اندلاع حريق هائل في مستشفى بالإسكندرية (صور)

سر نشر محمد صلاح 3 ورقات كوتشينة برقم 7

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

جنيهان ارتفاعًا للروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

قطع المياه لمدة 6 ساعات عن بعض المناطق بالجيزة غدا

خدمات

المزيد

جنيهان ارتفاعًا للروص، أسعار الكتاكيت والبط اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار بيض المائدة اليوم الخميس في بورصة الدواجن

أسعار الفضة فى مصر اليوم الخميس 9-10-2025 (آخر تحديث)

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه بالبنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

نسب الزيادة في 10 سلع غذائية بعد إعلان التضخم السنوي في سبتمبر 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم البيت الجديد في المنام وعلاقته بتحسن الحالة المادية

حكم الأدعية الجامعة وأفضل أوقات الاستجابة

الإفتاء: الزواج ليس مجرد عقد بل منظومة قيم ومقاصد شرعية

المزيد
الجريدة الرسمية
ads