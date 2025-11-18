طريقة عمل الإكلير الفرنسي في خطوات بسيطة

18 حجم الخط

طريقة عمل الإكلير، الإكلير من أشهر الحلويات الفرنسية التي تتميز بقوامها الهش من الخارج والطري من الداخل، مع حشوة كريمية لذيذة وتغطية غنية بالشيكولاتة.

وطريقة عمل الإكلير، تحتاج دقة الخطوات وعلى الرغم من أن الإكلير يبدو معقدا، إلا أنه يمكن تحضيره بسهولة في المنزل عند اتباع الخطوات الصحيحة بالشكل الصحيح.

وتقدم الشيف نورهان القاضى، طريقة عمل الإكلير.

مكونات عمل الإكلير:-

كوب ماء

نصف كوب زبدة

رشة ملح

ملعقة كبيرة سكر

كوب دقيق

4 بيضات كبيرة وقد تحتاج بيضة خامسة حسب قوام العجين

ملعقة صغيرة فانيليا

حشوة كريمة الباتيسير الأصلية

2 كوب حليب

3 صفار بيض

نصف كوب سكر

3 ملاعق كبيرة نشا

2 ملاعق زبدة

ملعقة صغيرة فانيليا

لصوص الشيكولاتة

نصف كوب كريمة سائلة

100 جرام شيكولاتة

طريقة عمل الإكلير:-

في قدر على نار متوسطة ضعي الماء والزبدة والسكر والملح.

اتركي الخليط حتى يغلي تماما وتذوب الزبدة بالكامل.

ارفعي القدر عن النار وأضيفي الدقيق دفعة واحدة.

أعيدي القدر للنار وقلبي بقوة بملعقة خشبية من 1 إلى 2 دقيقة حتى تتكون عجينة متماسكة وتبدأ في الانفصال عن جدران القدر.

انقلي العجينة إلى وعاء آخر ودعيها تبرد 5 دقائق حتى لا يطبخ البيض عند إضافته.

أضيفي البيض واحدة تلو الأخرى مع الخفق الجيد بعد كل إضافة.

يجب أن يصبح قوام العجين ناعم، ولامع، ويشكل "منقار" عند رفع الملعقة.

إذا كان العجين سميك جدا أضيفي ملعقة أو اثنتين من البيض المخفوق.

ضعي العجين في كيس حلواني بفوهة النجمة أو فوهة عادية.

شكلي أصابع طويلة على صينية مبطنة بورق زبدة مع ترك مسافة بينها.

سخني الفرن على 200 درجة مئوية.

ادخلي الصينية لمدة 10 دقائق.

خفضي الحرارة إلى 180 درجة واتركي الإكلير ينضج من 20 إلى 25 دقيقة حتى يصبح ذهبي ومنتفخ.

لا تفتحي الفرن أثناء الخبز حتى لا يهبط الإكلير.

اتركيه يبرد تماما قبل الحشو.

ولتحضير الحشو، سخني الحليب على النار دون غليان.

في وعاء آخر اخفقي الصفار مع السكر والنشا.

أضيفي ثلث الحليب الساخن فوق خليط الصفار مع التقليب بسرعة.

أعيدي الخليط للقدر واتركيه على نار متوسطة مع التحريك حتى يتماسك.

ارفعيه من النار وأضيفي الزبدة والفانيليا.

غطي الكريمة بنايلون ملامس لسطحها واتركيها تبرد تماما.

لحشو الإكلير افتحي الإكلير من الأسفل أو اصنعي ثقب صغير.

ضعي الكريمة في كيس حلواني واملئي كل قطعة جيدا.

لتحضير صوص الشيكولاتة سخني نصف كوب كريمة سائلة.

اسكبيها فوق 100 جم شويكولاتة داكنة مفرومة.

اخلطي حتى يصبح الصوص ناعم ولامع.

اغمسي سطح الإكلير في الشيكولاتة واتركيه يبرد.

لنجاح الإكلير، يجب تقليب الدقيق على النار مدة كافية حتى تجف رطوبته، وهذا ما يضمن انتفاخ الإكلير.

إضافة البيض تدريجيا، وإذا كان العجين خفيف جدا سيفرد، وإذا كان سميك لن ينتفخ.

البدء بحرارة عالية يساعد على الارتفاع، ثم تخفيف الحرارة للنضج الداخلي.

فتح باب الفرن قبل مرور 20 دقيقة يؤدي إلى هبوط الإكلير فورا.

استخدام كريمة باتيسير باردة

الكريمة الدافئة تطرى الإكلير وتجعله يفقد قرمشته.

