طريقة عمل بلح الشام زي الجاهز وألذ

18 حجم الخط

طريقة عمل بلح الشام من أشهر الحلويات الشرقية التي يعشقها الجميع، ويتميز بقوامه المقرمش من الخارج والطرِي من الداخل، ومذاقه اللذيذ عند تشريبه بالقطر.





وعلى الرغم من أن تحضيره يبدو بسيطًا، فإن سر نجاحه يعتمد على خطوات محددة وإتقان العجينة وحرارة الزيت والقطر.



في هذا التقرير نستعرض طريقة عمل بلح الشام في المنزل بشكل متقن، باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة، مع شرح كل خطوة بالتفصيل.





أولًا: مقادير عمل بلح الشام الأساسية



مكوّنات العجينة:

كوب ماء

ربع كوب زيت

كوب دقيق أبيض

ملعقة كبيرة نشا (اختياري لكنها تحسن القوام)

2 بيضة

ملعقة صغيرة فانيليا

رشة ملح

مكوّنات القطر (الشربات):

2 كوب سكر

كوب ماء

عصير نصف ليمونة

ملعقة صغيرة فانيليا أو نقطة ماء زهر (اختياري)

ثانيًا: طريقة تحضير القطر

القطر مهم جدًا لنجاح بلح الشام، ويجب أن يكون باردًا تمامًا عند استعماله.

في قدر على النار ضعي الماء والسكر وقلبي حتى يذوب السكر قبل الغليان.

عند بدء الغليان، أضيفي عصير الليمون واتركيه يغلي على نار هادئة مدة 7–10 دقائق.

أطفئي النار، ثم أضيفي الفانيليا أو ماء الزهر واتركيه يبرد تمامًا.

ملاحظة: القطر يجب أن يكون ثقيلًا قليلًا حتى يمسك بالعجينة ويعطيها لمعة.

ثالثًا: طريقة عمل بلح الشام خطوة بخطوة

في قدر على النار ضعي الماء والزيت ورشة الملح واتركيهم حتى الغليان.

عند الغليان، أضيفي الدقيق والنشا دفعة واحدة.

قلّبي بملعقة خشبية باستمرار حتى تتكون عجينة متماسكة وتنفصل عن جدار القدر.

انقلي العجينة إلى طبق واتركيها تبرد تمامًا لمدة 10–15 دقيقة.

ابدئي بإضافة البيض واحدة تلو الأخرى، مع الخفق الجيد بعد كل بيضة حتى تمتزج بالكامل.

أضيفي الفانيليا واستمرّي في التقليب حتى تحصلي على عجينة ناعمة ولامعة.

سر نجاح العجينة: يجب أن تكون العجينة متماسكة ولكن ليست سائلة. إذا كانت سميكة جدًا، يصعب الضغط منها؛ إذا كانت رخوة جدًا، تشرب زيتًا.

بلح الشام

رابعًا: تشكيل بلح الشام

ضعي العجينة في كيس حلواني fitted ببلية نجمة.

سخّني زيتًا غزيرًا على نار متوسطة.

اضغطي العجينة في الزيت مباشرة، وقطّعيها بحركة سريعة بالسكين أو المقص.

اتركيها على نار هادئة في البداية حتى تنضج من الداخل، ثم ارفعي الحرارة قليلًا حتى تأخذ اللون الذهبي.

ملاحظة مهمة: الزيت يجب أن يكون بارد إلى دافئ عند وضع أول دفعة، لأن الحرارة العالية تجعل العجينة تتحمر من الخارج وتبقى نيئة من الداخل.

خامسًا: تشريب بلح الشام

بعد الحصول على اللون الذهبي، أخرجي حبات بلح الشام وصفيها قليلًا ثم اغمرِيها في القطر البارد.

اتركيها دقيقة ثم اخرجيها وضعيها في طبق التقديم.

نصائح ذهبية لنجاح بلح الشام

تحمير على مرحلتين: مرحلة نار هادئة حتى ينضج، ثم نار أعلى ليقرمش.

عدم إضافة البيض للعجينة وهي ساخنة حتى لا يتكتل.

القطر يجب أن يكون باردًا جدًا.

يمكنك إضافة ملعقة صغيرة نشا للعجينة لتحسين القوام.

الأفضل استخدام كيس حلواني ببلية نجمة للحصول على شكل احترافي.

أفكار مختلفة لتقديم بلح الشام

تقديمه مع رشة جوز هند أو مكسرات مطحونة.

غمسه في شيكولاتة مذابة.

استخدام قطر خفيف للحصول على طعم أخف.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.